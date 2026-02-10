Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga

Harry Kane anota un penal contra Oliver Baumann en el partido de Bayern Munich contra Hoffenheim en la Bundesliga | AP
Harry Kane anota un penal contra Oliver Baumann en el partido de Bayern Munich contra Hoffenheim en la Bundesliga | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:36 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La cadena estadounidense sigue aumentando la diversidad de competencias que transmite y ahora se hará cargo del futbol alemán

Fox One no deja de crecer su oferta televisiva en México y Centroamérica, y este martes 10 de febrero confirmó la llegada de la Bundesliga. El acuerdo es por cinco años y con ello se confirma el crecimiento de la cadena de Fox Corporation.

Desde su irrupción en 2025, la plataforma ha aumentado de forma considerable su contenido, sobre todo en territorio mexicano donde se ha hecho cargo de transmisiones que antes eran de señales como Fox Sports, Caliente TV y Tubi. Con ello, Fox ha adoptado partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil y competencias internacionales a las cuales ahora se suma el futbol alemán.

Jan Thielmann celebra con sus compañeros de Colonia en el partido de Bundesliga contra Leipzig | AP
Jan Thielmann celebra con sus compañeros de Colonia en el partido de Bundesliga contra Leipzig | AP

¿Cuál es el acuerdo entre Fox y la Bundesliga?

Según el propio anuncio de la cadena estadounidense, transmitirá los partidos de la Primera División de Alemania a partir de la Temporada 2026-27 y con un acuerdo por cinco años, es decir, hasta que finalice la Temporada 2030-31. La misma publicación destaca que serán más de 300 partidos por año y más de 600 horas de contenido en vivo.

Albian Hajdari intenta frenar a Jamal Musiala en el partido de Bayern Munich contra Hoffenheim en la Bundesliga | AP
Albian Hajdari intenta frenar a Jamal Musiala en el partido de Bayern Munich contra Hoffenheim en la Bundesliga | AP

El acuerdo cubre el principal mercado mexicano, además de territorio centroamericano con Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. "Este acuerdo con la Bundesliga refuerza nuestra visión de ofrecer uno de los portafolios de fútbol internacional más sólidos y relevantes del mercado", declaró el director ejecutivo de adquisiciones y marketing de Fox en América Latina, Luis Maldonado.

¿Cuál es el contenido de Fox para México?

Los derechos deportivos de Fox en México incluyen la Liga MX, en la cual transmite a León, Pachuca, Xolos de Tijuana y Gallos Blancos de Querétaro de forma exclusiva, mientras que comparte las transmisiones de Toluca, FC Juárez, Tigres, Puebla y Mazatlán. Mientras que en la Liga MX Femenil solo no transmite a Cruz Azul, América, Pumas, Toluca, Necaxa, Rayadas de Monterrey y Atlético San Luis.

A nivel internacional transmite la Champions League y la Premier League, de las cuales comparte los derechos de algunos partidos con TNT Sports y HBO Max. Además, cuenta con los derechos de la Copa de Campeones Concacaf, Copa Italia y la Ligue 1. Con la llegada de la Bundesliga expandirá más su presencia en el continente americano.

Tim Siersleben comete un penal sobre Serhou Guirassy en el partido entre Borussia Dortmund y FC Heidenheim en la Bundesliga | AP
Tim Siersleben comete un penal sobre Serhou Guirassy en el partido entre Borussia Dortmund y FC Heidenheim en la Bundesliga | AP
Últimos videos
Lo Último
12:54 ¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
12:45 Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
12:30 Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
12:20 ¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
12:13 ¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
12:10 ¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO
11:57 CDMX registra primera muerte por sarampión; suman 28 fallecidos en México
11:45 Athletic Bilbao vs Real Sociedad: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de ida de la Semifinal de la Copa del Rey?
11:44 ¿Qué se sabe del caso de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa? ¿Los confundieron?
11:41 ¿Cadillac tiene un auto ilegal? Esto dice el reglamento de Fórmula 1 sobre la decoración del auto de Checo Pérez
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Contra
10/02/2026
¿Te pagan bien las horas extra? Esto dice la ley en México en 2026
Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
Contra
10/02/2026
Pokémon Day 2026: Fecha oficial, historia y lo que podría anunciarse en su 30 aniversario
Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
Futbol
10/02/2026
Raphinha sigue en duda y podría perderse las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid
¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
Futbol
10/02/2026
¿Se va? Bayern sin negociaciones aún para renovar a Harry Kane
¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
Contra
10/02/2026
¡La cuesta de enero no perdona! Inflación repunta en 2026 por alza en bebidas, tabaco y servicios
¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO
Videos
10/02/2026
¡ALERTA EN PUMAS! Te contamos si EFRAÍN JUÁREZ se juega su puesto ante SAN DIEGO