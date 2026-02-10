FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga

Fox One no deja de crecer su oferta televisiva en México y Centroamérica, y este martes 10 de febrero confirmó la llegada de la Bundesliga. El acuerdo es por cinco años y con ello se confirma el crecimiento de la cadena de Fox Corporation.

Desde su irrupción en 2025, la plataforma ha aumentado de forma considerable su contenido, sobre todo en territorio mexicano donde se ha hecho cargo de transmisiones que antes eran de señales como Fox Sports, Caliente TV y Tubi. Con ello, Fox ha adoptado partidos de la Liga MX, Liga MX Femenil y competencias internacionales a las cuales ahora se suma el futbol alemán.

Jan Thielmann celebra con sus compañeros de Colonia en el partido de Bundesliga contra Leipzig | AP

¿Cuál es el acuerdo entre Fox y la Bundesliga?

Según el propio anuncio de la cadena estadounidense, transmitirá los partidos de la Primera División de Alemania a partir de la Temporada 2026-27 y con un acuerdo por cinco años, es decir, hasta que finalice la Temporada 2030-31. La misma publicación destaca que serán más de 300 partidos por año y más de 600 horas de contenido en vivo.

Albian Hajdari intenta frenar a Jamal Musiala en el partido de Bayern Munich contra Hoffenheim en la Bundesliga | AP

El acuerdo cubre el principal mercado mexicano, además de territorio centroamericano con Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. "Este acuerdo con la Bundesliga refuerza nuestra visión de ofrecer uno de los portafolios de fútbol internacional más sólidos y relevantes del mercado", declaró el director ejecutivo de adquisiciones y marketing de Fox en América Latina, Luis Maldonado.

🇩🇪 La Bundesliga llega a FOX



• A partir de la temporada 26/27

• 5 temporadas exclusivas

• +300 partidos por año

• +600 horas de contenido en vivo



FOX, la casa del futbol alemán.@Bundesliga_DE @Bundesliga_ES pic.twitter.com/ZqeUzAzGvX — FOX (@somos_FOX) February 10, 2026

¿Cuál es el contenido de Fox para México?

Los derechos deportivos de Fox en México incluyen la Liga MX, en la cual transmite a León, Pachuca, Xolos de Tijuana y Gallos Blancos de Querétaro de forma exclusiva, mientras que comparte las transmisiones de Toluca, FC Juárez, Tigres, Puebla y Mazatlán. Mientras que en la Liga MX Femenil solo no transmite a Cruz Azul, América, Pumas, Toluca, Necaxa, Rayadas de Monterrey y Atlético San Luis.

A nivel internacional transmite la Champions League y la Premier League, de las cuales comparte los derechos de algunos partidos con TNT Sports y HBO Max. Además, cuenta con los derechos de la Copa de Campeones Concacaf, Copa Italia y la Ligue 1. Con la llegada de la Bundesliga expandirá más su presencia en el continente americano.