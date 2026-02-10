¿Qué se sabe del caso de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa? ¿Los confundieron?
La pesadilla en Concordia, Sinaloa, continúa. Autoridades confirmaron la identificación de un quinto trabajador minero hallado sin vida en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde. Se trata de uno de los empleados que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero, mientras trabajaban para una empresa minera de origen canadiense.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue extraído por peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) y su identidad se confirmó mediante estudios periciales y pruebas de ADN.
¿Quiénes son las víctimas identificadas?
Las autoridades han logrado identificar hasta el momento a cinco trabajadores, cuyas familias ya fueron notificadas:
Antonio de la O Valdez, 36 años, originario de Chihuahua, supervisor ambiental.
Ignacio Aurelio Salazar Flores, 40 años, de Zacatecas, geólogo.
José Manuel Castañeda Hernández, 43 años, geólogo.
José Ángel Hernández Vélez, 38 años, ingeniero industrial, originario de Zacatecas.
La identidad del quinto trabajador fue confirmada recientemente, pero no ha sido revelada públicamente.
La FGR toma el caso
El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la investigación sigue abierta y que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. Aunque ya se han localizado más cuerpos en el mismo punto, aún no hay una cifra oficial del total de víctimas.
“La investigación en torno a la fosa clandestina continúa en proceso”, indicaron autoridades estatales.
Además de los cinco identificados, otros cinco cuerpos permanecen bajo análisis, en espera de ser reconocidos.
Las diligencias continúan
La localización de las fosas fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y autoridades estatales.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está a cargo de la investigación, con el objetivo de llegar al fondo de este crimen que ha sacudido a todo el país.
Fueron confundidos: García Harfuch
Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aseguró que los mineros levantados supuestamente fueron confundidos con integrantes de la banda criminal "Los Mayos”.
“De acuerdo con las primeras detenciones que realizó el ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad. Lo que mencionan es que fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico”, afirmó.