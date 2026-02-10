Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué se sabe del caso de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa? ¿Los confundieron?

Con pruebas de ADN dieron con la identificación de los desaparecidos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:44 - 10 febrero 2026
Hasta el momento se han encontrado cinco cuerpos de los trabajadores de la Concordia

La pesadilla en Concordia, Sinaloa, continúa. Autoridades confirmaron la identificación de un quinto trabajador minero hallado sin vida en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde. Se trata de uno de los empleados que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero, mientras trabajaban para una empresa minera de origen canadiense.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue extraído por peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) y su identidad se confirmó mediante estudios periciales y pruebas de ADN.

Las autoridades continúan con los trabajos para encontrar a todos los mineros / Especial

¿Quiénes son las víctimas identificadas?

Las autoridades han logrado identificar hasta el momento a cinco trabajadores, cuyas familias ya fueron notificadas:

  • Antonio de la O Valdez, 36 años, originario de Chihuahua, supervisor ambiental.

  • Ignacio Aurelio Salazar Flores, 40 años, de Zacatecas, geólogo.

  • José Manuel Castañeda Hernández, 43 años, geólogo.

  • José Ángel Hernández Vélez, 38 años, ingeniero industrial, originario de Zacatecas.

  • La identidad del quinto trabajador fue confirmada recientemente, pero no ha sido revelada públicamente.

La FGR toma el caso

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la investigación sigue abierta y que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. Aunque ya se han localizado más cuerpos en el mismo punto, aún no hay una cifra oficial del total de víctimas.

“La investigación en torno a la fosa clandestina continúa en proceso”, indicaron autoridades estatales.

Además de los cinco identificados, otros cinco cuerpos permanecen bajo análisis, en espera de ser reconocidos.

Las autoridades ya localizaron los cuerpos de cinco trabajadores y dieron a conocer sus identidades / FREEPIK

Las diligencias continúan

La localización de las fosas fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y autoridades estatales.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está a cargo de la investigación, con el objetivo de llegar al fondo de este crimen que ha sacudido a todo el país.

Omar García Harfuch afirma que los mineros fueron confundidos con miembros de 'Los Mayos' / Especial

Fueron confundidos: García Harfuch

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aseguró que los mineros levantados supuestamente fueron confundidos con integrantes de la banda criminal "Los Mayos”.

“De acuerdo con las primeras detenciones que realizó el ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad. Lo que mencionan es que fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico”, afirmó. 
