Fórmula 1 2026: ¿Dónde y a qué hora ver a Checo Pérez en la pretemporada en Bahréin?

El rugido de los motores empieza a escucharse y el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Luego de los primeros tests realizados en el Circuito de Catalunya-Barcelona la última semana de enero, la categoría comenzará este miércoles con la pretemporada oficial en el Circuito Internacional de Bahréin.

A diferencia de lo ocurrido en Montmeló, donde se realizaron sesiones privadas bajo condiciones de mucho secretismo, esta semana en Bahréin las pruebas serán abiertas y resultarán claves para que los equipos hagan los últimos ajustes antes del inicio de la campaña. Uno de los equipos que estará bajo reflectores será Cadillac, que debutará en la categoría con Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas en su alineación.

El primer auto Cadillac en la F1 | @Cadillac_F1

El mexicano y el finlandés fueron de los pilotos que menos vueltas dieron en Barcelona, pues la escudería estadounidense se enfocó en la corrección de varios detalles en su monoplaza, el CA01. Por lo que esta semana en Bahréin será clave lo que el equipo de TWG Motorsport pueda trabajar con miras a un buen debut en el Gran Premio de Australia el próximo 8 de marzo.

¿Qué se espera de los tests de pretemporada en Bahréin?

Además de Cadillac, otras escuderías que llaman la atención son Aston Martin y Williams. En el caso de los de Silverstone llegaron a Barcelona ya hasta varios días después de iniciados los tests, por lo que tuvieron pocos días para trabajar. Será esta semana que se vea mejor de qué es capaz el AMR26, primer auto en cuya creación Adrian Newey se involucró desde cero.

La escudería de Grove, por su parte, no estuvo en Montemeló por problemas que tuvieron con las pruebas de seguridad y otras complicaciones. Por lo que apenas este miércoles será el debut del FW48, con el cual Carlos Sainz y Alex Albon buscarán -al menos- repetir el quinto puesto el año pasado en el Campeonato de Constructores, por detrás de McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari.

Bottas y Checo | @Cadillac_F1

¿A qué hora saldrá Checo Pérez en la pretemporada en Bahréin?

Como cada año, las pruebas de pretemporada se dividen en dos sesiones de cuatro horas al día, con una hora de descanso, y cada escudería define cómo repartir los tiempos. Algunas optan por dar un día completo a cada piloto y el tercero dividirlo, mientras que otras eligen alternar y que en los tres días cada piloto trabaje medio día.

En el caso de Cadillac, según la información difundida, Checo Pérez saldrá en la sesión vespertina el miércoles 11 y el viernes 13, mientras que el jueves 12 estará en pista en la mañana. Después de esta semana, los equipos tendrán unos cuantos días de descanso antes de volver a escena del miércoles 18 al viernes 21, por lo que es probable que para esa segunda etapa Cadillac invierta los horarios de sus pilotos.

¿Dónde y a qué hora ver la pretemporada de la F1 2026?

Fecha : Miércoles 11 de febrero de 2026

Horario : 1:00 a 5:00 horas y 6:00 a 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede : Circuito Internacional de Bahréin

Transmisión: F1TV