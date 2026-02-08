Fórmula 1: Los retos a los que se enfrentan Checo Pérez y Cadillac en 2026

Un mes exactamente falta para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Los cambios en el reglamento técnico y el debut de Cadillac como undécimo equipo de la parrilla son dos de las principales novedades que tendrá la categoría, la cual tendrá el regreso de dos importantes pilotos como son Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

El mexicano y el finlandés conformarán la primera alineación en la historia de la escudería estadounidense, que tendrá varios desafíos a los cuales enfrentarse. Si bien 2026 será nuevo para todos los equipos, con los nuevos motores híbridos y los cambios en las especificaciones técnicas de los autos, para la escudería de TWG Motorsport será todavía más complicado porque se trata de primer año.

Una nueva estructura, el primer reto de Cadillac

El equipo estadounidense es el primero de expansión en una década en la Fórmula 1. Y aunque, por ahora, han cumplido con los tiempos que se habían planteado desde que recibieron la aprobación para sumarse a la categoría, para una escudería nueva nunca ha sido sencillo establecerse y consolidarse dentro del serial.

Checo Pérez durante el shakedown de Cadillac | @F1

Algunos reportes apuntan a que Carlo Pasetti y John Howard serán los ingenieros de carrera de Checo y Bottas, respectivamente, y ambos tienen experiencia en la categoría. No obstante, para otros puestos, la directiva de Cadillac tuvo que realizar largos y extenuantes procesos de contratación.

"Anunciamos 595 puestos. Recibimos 143.265 solicitudes. Preseleccionamos a 9.051 personas y entrevistamos a poco más de 6.500. Eso, en sí mismo, es una tarea enorme que los demás equipos no tienen que hacer", declaró el director de Cadillac, Graeme Lowdon, en enero de este año.

¿Qué otros retos tendrá que enfrentar Cadillac en la Fórmula 1?

Consolidarse en la categoría será otro desafío grande para el equipo de TWG Motorsports. Desde 2000, cinco equipos se han sumado a la Fórmula 1 y solo uno, Haas, pudo mantenerse más de diez años. Toyota Racing duró siete años; Virgin estuvo de 2010 a 2012, lo mismo que Hispania Racing, y Lotus se mantuvo seis temporadas en la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1

En cuanto a Haas, a pesar de la solvencia que ha tenido para mantenerse en la parrilla desde 2016, no ha tenido un crecimiento que le permita pelear por podio y triunfos. De hecho, su mejor resultado hasta ahora es un cuarto lugar, mismo que Roman Grosjean logró hasta 2018, en el Gran Premio de Austria, y que luego Oliver Bearman repitió el año pasado en el Gran Premio de México.

Por lo que el otro gran reto para Cadillac será ser un equipo competitivo. Si bien ponerse un objetivo de puntos o de posición en el Campeonato de Constructores por ahora parece inútil, la nueva escudería sí debe apuntar a ser un competidor respetable y que en al menos algunas carreras logren sumar puntos para confirmar la seriedad del proyecto.

Por último, una de las grandes incógnitas será el tema del motor. Será hasta la Temporada 2028 que Cadillac fabrique sus propios motores y hasta entonces su proveedor de unidades de potencia será Ferrari. A pesar de la experiencia de los de Maranello, mucho se ha hablado de la desventaja del motor nuevo en comparación con otros como el de Red Bull o el de Mercedes; un desafío que pesará más para una escudería nueva como Cadillac que para Il Cavalino Rampante con toda su experiencia.