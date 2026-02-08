Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Fórmula 1: Los retos a los que se enfrentan Checo Pérez y Cadillac en 2026

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas en el shakedown de Barcelona, como pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:18 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La escudería estadounidense debutará en la parrilla en una Temporada 2026 que marcará el inicio de una nueva era de la categoría

Un mes exactamente falta para el inicio de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Los cambios en el reglamento técnico y el debut de Cadillac como undécimo equipo de la parrilla son dos de las principales novedades que tendrá la categoría, la cual tendrá el regreso de dos importantes pilotos como son Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

El mexicano y el finlandés conformarán la primera alineación en la historia de la escudería estadounidense, que tendrá varios desafíos a los cuales enfrentarse. Si bien 2026 será nuevo para todos los equipos, con los nuevos motores híbridos y los cambios en las especificaciones técnicas de los autos, para la escudería de TWG Motorsport será todavía más complicado porque se trata de primer año.

Una nueva estructura, el primer reto de Cadillac

El equipo estadounidense es el primero de expansión en una década en la Fórmula 1. Y aunque, por ahora, han cumplido con los tiempos que se habían planteado desde que recibieron la aprobación para sumarse a la categoría, para una escudería nueva nunca ha sido sencillo establecerse y consolidarse dentro del serial.

Checo Pérez durante el shakedown de Cadillac | @F1

Algunos reportes apuntan a que Carlo Pasetti y John Howard serán los ingenieros de carrera de Checo y Bottas, respectivamente, y ambos tienen experiencia en la categoría. No obstante, para otros puestos, la directiva de Cadillac tuvo que realizar largos y extenuantes procesos de contratación.

"Anunciamos 595 puestos. Recibimos 143.265 solicitudes. Preseleccionamos a 9.051 personas y entrevistamos a poco más de 6.500. Eso, en sí mismo, es una tarea enorme que los demás equipos no tienen que hacer", declaró el director de Cadillac, Graeme Lowdon, en enero de este año.

¿Qué otros retos tendrá que enfrentar Cadillac en la Fórmula 1?

Consolidarse en la categoría será otro desafío grande para el equipo de TWG Motorsports. Desde 2000, cinco equipos se han sumado a la Fórmula 1 y solo uno, Haas, pudo mantenerse más de diez años. Toyota Racing duró siete años; Virgin estuvo de 2010 a 2012, lo mismo que Hispania Racing, y Lotus se mantuvo seis temporadas en la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez y Valtteri Bottas son los pilotos de Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1

En cuanto a Haas, a pesar de la solvencia que ha tenido para mantenerse en la parrilla desde 2016, no ha tenido un crecimiento que le permita pelear por podio y triunfos. De hecho, su mejor resultado hasta ahora es un cuarto lugar, mismo que Roman Grosjean logró hasta 2018, en el Gran Premio de Austria, y que luego Oliver Bearman repitió el año pasado en el Gran Premio de México.

Por lo que el otro gran reto para Cadillac será ser un equipo competitivo. Si bien ponerse un objetivo de puntos o de posición en el Campeonato de Constructores por ahora parece inútil, la nueva escudería sí debe apuntar a ser un competidor respetable y que en al menos algunas carreras logren sumar puntos para confirmar la seriedad del proyecto.

Por último, una de las grandes incógnitas será el tema del motor. Será hasta la Temporada 2028 que Cadillac fabrique sus propios motores y hasta entonces su proveedor de unidades de potencia será Ferrari. A pesar de la experiencia de los de Maranello, mucho se ha hablado de la desventaja del motor nuevo en comparación con otros como el de Red Bull o el de Mercedes; un desafío que pesará más para una escudería nueva como Cadillac que para Il Cavalino Rampante con toda su experiencia.

Checo Pérez regresará a la parrilla de Fórmula 1 con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez regresará a la parrilla de Fórmula 1 con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Últimos videos
Lo Último
17:16 ¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
16:54 Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
16:44 Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
16:35 Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
16:35 Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
16:18 Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
16:06 Juventus rescata agónico empate ante Lazio
16:05 Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca
16:02 ¡Ahora resulta! FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía red de trata para hombres poderosos
15:59 MLB: Jugadores que apuntan al retiro esta temporada
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Futbol
08/02/2026
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Barcelona está atento al Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Contra
08/02/2026
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Futbol
08/02/2026
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
Futbol
08/02/2026
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente