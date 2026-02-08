Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7

Después del tremendo susto que nos pegó el sismo de magnitud 5.7 este domingo en la Ciudad de México, la banda no perdió el tiempo y como siempre, respondió con lo que mejor sabe hacer: memes, risas y ocurrencias cibernéticas que le sacaron carcajadas hasta al más nervioso.

Y es que apenas se escuchó la alerta sísmica, muchos ya estaban afuera de sus casas con el corazón acelerado y el celular en la mano… pero para tuitear.

No espanten...

El movimiento se registró a las 15:42 horas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de su cuenta en X (antes Twitter), con epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

Ante cualquier sismo, los memes no pueden faltar / Redes Sociales

Y claro, la alerta sísmica sonó a todo volumen, generando pánico en los capitalinos que no sabían si correr, rezar o abrir TikTok.

Pero como ya es costumbre en México, el ingenio no falla. A los pocos minutos, los memes comenzaron a llover en redes sociales.