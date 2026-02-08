Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7

Entre risa y risa... el miedo se asoma / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:35 - 08 febrero 2026
La banda cibernética se curó del espanto la publicar sus mejores ocurrencias entorno a la alerta sísmica

Después del tremendo susto que nos pegó el sismo de magnitud 5.7 este domingo en la Ciudad de México, la banda no perdió el tiempo y como siempre, respondió con lo que mejor sabe hacer: memes, risas y ocurrencias cibernéticas que le sacaron carcajadas hasta al más nervioso.

Y es que apenas se escuchó la alerta sísmica, muchos ya estaban afuera de sus casas con el corazón acelerado y el celular en la mano… pero para tuitear.

No espanten...

El movimiento se registró a las 15:42 horas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de su cuenta en X (antes Twitter), con epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

Ante cualquier sismo, los memes no pueden faltar / Redes Sociales

Y claro, la alerta sísmica sonó a todo volumen, generando pánico en los capitalinos que no sabían si correr, rezar o abrir TikTok.

Pero como ya es costumbre en México, el ingenio no falla. A los pocos minutos, los memes comenzaron a llover en redes sociales.

Y así, entre memes y risas nerviosas, la CDMX demuestra que si algo no le falta, es creatividad para sobrevivir hasta los temblores… con humor.

