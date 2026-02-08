Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Debí comprar más cosas! Bad Bunny se apodera de la tienda del Super Bowl LX

Mauricio Díaz Valdivia 17:52 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La mercancía de Benito alcanza precios excesivos a tan solo minutos de que comience el juego del Super Domingo

Se ha llegado el día tan esperado para la afición de la NFL, el Super Bowl LX se llevará a cabo en Santa Clara, California, con un show de medio tiempo que ha causado mucha polémica, porque por primera vez será por completo en español.

El encargado de llevarlo a cabo será Bad Bunny, quien ya se encontraba en California sin siquiera haber llegado, pues la mercancía del Super Domingo alusiva a lo que será su espectáculo ha llenado los estantes de la tienda oficial de la NFL.

Bad Bunny con el primer show de medio tiempo completamente en español | AP

La tienda de Benito

Con la gente tratando de comprar la mayor cantidad o mejor calidad de artículos, la tienda de la NFL ha mantenido sus puertas abiertas, en las cuales se puede ver una gran variedad de cosas que se pueden comprar, pero los precios no son tan bajos como la gente quisiera.

Entre gorras, sudaderas, camisetas y más, es como se ha mostrado la gran diversidad de artículos; sin embargo, los precios se han elevado hasta los 2,000 dólares, es decir, 34,000 pesos mexicanos, siendo un costo más que elevado, aunque muchos de los usuarios sí han formado parte de estas compras tan altas.

Es una realidad que aunque sea polémico, este show de medio tiempo será uno de los más relevantes en la historia, ya que también podría llegar a ser uno de los más vistos de todos los tiempos.

Bad Bunny con más apariciones que algunos equipos de la NFL

Bad Bunny no solo hará historia en el escenario del medio tiempo del Super Bowl LX, también lo hará en términos simbólicos dentro del imaginario de la NFL. Con esta presentación, el artista puertorriqueño alcanzará su segunda aparición en el Súper Tazón en lo que va del siglo XXI, superando en presencia a franquicias históricas como Cowboys, Dolphins, Bills o Vikings, que no han disputado el partido más importante de la liga en los últimos 25 años.

La ironía no pasa desapercibida para los aficionados al futbol americano: mientras equipos como Packers o Saints solo han llegado una vez al Super Bowl en este siglo, Benito Antonio Martínez Ocasio se consolida como una figura recurrente del evento más visto del deporte estadounidense. Este tipo de hitos refuerzan su estatus global y convierten cada una de sus apariciones en un fenómeno cultural que trasciende la música.

El Conejo Malo espera a su aparición el medio tiempo | AP

Ese impacto se refleja directamente en el consumo, especialmente en la venta de mercancía oficial. La presencia de Bad Bunny en el Super Bowl LX ha detonado una alta demanda de productos conmemorativos, colaboraciones exclusivas y prendas inspiradas en su imagen, confirmando que cada paso del artista en escenarios masivos se traduce en cifras récord de ventas y en un posicionamiento comercial difícil de igualar.

Últimos videos
Lo Último
19:13 ¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium
19:06 Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
18:56 ¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
18:55 ¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
18:26 Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos
18:17 ¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB
18:06 Jennifer Lopez muestra su apoyo a Bad Bunny previo al medio tiempo del Super Bowl
17:58 Mack Hollins llegó vestido al Super Bowl LX como Hannibal Lecter
17:52 ¡Debí comprar más cosas! Bad Bunny se apodera de la tienda del Super Bowl LX
17:37 Mikel Arriola acapara reflectores en la previa del Super Bowl LX
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
NFL homenajeó a los MVP del Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium
Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
NFL
08/02/2026
¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
NFL
08/02/2026
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
Los equipos ya entraron para disputar el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos
¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB
Box
08/02/2026
¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB