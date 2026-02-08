¡Debí comprar más cosas! Bad Bunny se apodera de la tienda del Super Bowl LX

Se ha llegado el día tan esperado para la afición de la NFL, el Super Bowl LX se llevará a cabo en Santa Clara, California, con un show de medio tiempo que ha causado mucha polémica, porque por primera vez será por completo en español.

El encargado de llevarlo a cabo será Bad Bunny, quien ya se encontraba en California sin siquiera haber llegado, pues la mercancía del Super Domingo alusiva a lo que será su espectáculo ha llenado los estantes de la tienda oficial de la NFL.

Bad Bunny con el primer show de medio tiempo completamente en español | AP

La tienda de Benito

Con la gente tratando de comprar la mayor cantidad o mejor calidad de artículos, la tienda de la NFL ha mantenido sus puertas abiertas, en las cuales se puede ver una gran variedad de cosas que se pueden comprar, pero los precios no son tan bajos como la gente quisiera.

Entre gorras, sudaderas, camisetas y más, es como se ha mostrado la gran diversidad de artículos; sin embargo, los precios se han elevado hasta los 2,000 dólares, es decir, 34,000 pesos mexicanos, siendo un costo más que elevado, aunque muchos de los usuarios sí han formado parte de estas compras tan altas.

¡TSSS, MUCHO FLOW!🔥



Así es la mercancía de Bad Bunny para el Super Bowl LX. Desde 300 dólares hasta casi 2000.



📹 @myt_guzman pic.twitter.com/vjCe20oIt2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 8, 2026

Es una realidad que aunque sea polémico, este show de medio tiempo será uno de los más relevantes en la historia, ya que también podría llegar a ser uno de los más vistos de todos los tiempos.

Bad Bunny con más apariciones que algunos equipos de la NFL

Bad Bunny no solo hará historia en el escenario del medio tiempo del Super Bowl LX, también lo hará en términos simbólicos dentro del imaginario de la NFL. Con esta presentación, el artista puertorriqueño alcanzará su segunda aparición en el Súper Tazón en lo que va del siglo XXI, superando en presencia a franquicias históricas como Cowboys, Dolphins, Bills o Vikings, que no han disputado el partido más importante de la liga en los últimos 25 años.

La ironía no pasa desapercibida para los aficionados al futbol americano: mientras equipos como Packers o Saints solo han llegado una vez al Super Bowl en este siglo, Benito Antonio Martínez Ocasio se consolida como una figura recurrente del evento más visto del deporte estadounidense. Este tipo de hitos refuerzan su estatus global y convierten cada una de sus apariciones en un fenómeno cultural que trasciende la música.

El Conejo Malo espera a su aparición el medio tiempo | AP