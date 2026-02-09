Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX

Travis Kelce apareció en el Super Bowl sin Taylor Swift | AFP
Marcos Olvera García 18:55 - 08 febrero 2026
El tight end de los Kansas City Chiefs está presente en el Levi's Stadium, aunque apareció solo, sin la presencia de Taylor Swift

Este domingo, en el Levi's Stadium, los Seattle Seahawks se enfrentan a los New England Patriots, donde varias celebridades están presentes en la casa de los San Francisco 49ers.

Una de las luminarias más importantes que hay en el estadio de los 49ers es Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, a quien se le vio en el emparrillado antes del comienzo del Super Bowl.

Kelce, ganador de tres anillos de Super Bowl, estuvo en el emparrillado antes del comienzo del juego, aunque apareció solo y despertó dudas sobre por qué no apareció junto a Taylor Swift.

Travis Kelce, que se comprometió recientemente con la cantante estadounidense Taylor Swift, despertó las especulaciones en redes sociales tras aparecer solo en el emparrillado del Levi's Stadium.

