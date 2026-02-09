¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX

Este domingo, en el Levi's Stadium, los Seattle Seahawks se enfrentan a los New England Patriots, donde varias celebridades están presentes en la casa de los San Francisco 49ers.

Una de las luminarias más importantes que hay en el estadio de los 49ers es Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, a quien se le vio en el emparrillado antes del comienzo del Super Bowl.

Kelce, ganador de tres anillos de Super Bowl, estuvo en el emparrillado antes del comienzo del juego, aunque apareció solo y despertó dudas sobre por qué no apareció junto a Taylor Swift.