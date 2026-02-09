Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuáles son los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?

Postal del Nemesio Diez l X:LigaBBVAMX
Ramiro Pérez Vásquez 20:28 - 08 febrero 2026
Entramos en el segundo tercio del campeonato

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX se perfila como una de las fechas más atractivas del semestre, con duelos que podrían influir de manera importante en la tabla general y entre los platillos principales está el Guadalajara vs CF América.

Así iniciará la Jornada 6

El telón se abrirá en el Cuauhtémoc con el Puebla vs Pumas, un duelo que enfrenta a dos plantillas con necesidad de regularidad. Los poblanos han tenido altibajos; sin embargo, un triunfo ante lso universitarios sería aire puro.

Afición de Toluca y Cruz Azul en las tribunas del Nemesio Diez durante la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Toluca recibe en el Nemesio Diez a Tijuana en otro enfrentamiento interesante donde los Escarlatas tendrán por segundo jeugo consecutivo en casa tras empatar ante Cruz Azul en la reciente jornada para seguir luchando entre los primeros puestos.

Atlético de San Luis chocará ante Querétaro donde los Gallos Blancos llegarán con el ánimo a tope tras conseguir su primera victoria del torneo tras imponerse ante el león para sumar en el fondo de la tabla de clasificación.

Pachuca y Atlas harán vibrar el Hidalgo. Los Tuzos al igual que los dirigidos por Antonio Mohamed jugarán nuevamente en casa, los dirigidos por Esteban Solari buscarán sumar una victoria más en casa en la Jornada 6.

Pachuca vence a Bravos de Juárez l IMAGO7

En la Sultana del Norte Monterrey medirá fuerzas con León, un partido que reúne a dos escuadras con historia y plantillas competitivas, ambos llegarán a este juego dolidos tras caer en sus respectivos compromisos previos en Liga MX.

FC Juárez recibirá a Necaxa vuelve a la frontera en busca de curar sus heridas luego de la derrota en la bella airosa, mientras tanto los hidrocálidos llegan con el impuso de la goleada sobre Atlético San Luis en en Aguascalientes.

Chivas busca seguir con el buen paso | Imago7

¿El platillo más fuerte?

El Clásico Nacional entre Chivas y América será el plato principal. Este enfrentamiento, clave tanto por historia como por implicaciones en la tabla, con el Rebaño liderando y marcando el ritmo con marca perfecta tras cinco partidos disputados.

Finalmente, Santos Laguna se medirá a Mazatlán, en un duelo del fondo de la tabla, y para cerrar con broche de oro Cruz Azul recibe a Tigres, un partido de pronóstico reservado que se realizará desde el Cuauhtémoc de Puebla. 

