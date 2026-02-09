Debieron tirar más memes del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny protagonizó uno de los shows de medio tiempo más comentados en la historia reciente del Super Bowl, no sólo por la energía desbordante en el escenario, sino por los múltiples memes que generó su participación. El Levis Stadium de Santa Clara vibró con los éxitos del ‘Conejo Malo’, quien no dudó en dejar un mensaje de unión para el continente.

Desde el primer acorde de “Tití me preguntó”, los asistentes se pusieron de pie. La fiesta no bajó de intensidad en ningún momento, y para cerrar con broche de oro, el espectáculo contó con la presencia de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes reforzaron el mensaje latino en uno de los escenarios más vistos del planeta.