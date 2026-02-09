Super Bowl LX: víctimas de Jeffrey Epstein relanzan anuncio para presionar al gobierno de Estados Unidos

El Super Bowl LX no solo concentra la atención mundial por el espectáculo deportivo, sino que también ha sido aprovechado como plataforma para lanzar mensajes de alto impacto social. En esta ocasión, un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein utilizó el contexto del evento para difundir un anuncio en el que exigen que el caso no sea olvidado y que se haga justicia.

Mientras millones de personas seguían la previa del Super Bowl, sobrevivientes del caso Epstein difundieron un video en redes sociales para dejar claro que no “superarán” lo ocurrido y que continúan demandando transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Documentos del caso Jeffrey Eipstein | AP

Relanzan anuncio durante el Super Bowl LX

El anuncio fue compartido este domingo a través de redes sociales por la organización World Without Exploitation, aprovechando la enorme atención mediática que genera el Super Bowl LX. El objetivo principal es volver a colocar el caso Epstein en la conversación pública y presionar al Congreso estadounidense para que libere todos los documentos relacionados con la investigación.

Aunque el video circuló ampliamente durante el Super Bowl, es importante aclarar que no se trata de un material nuevo. El anuncio fue publicado originalmente en 2025 como parte de un Anuncio de Servicio Público (PSA), diseñado específicamente para exigir que las autoridades no cierren el caso sin revelar toda la información.

BREAKING: The Epstein survivors are releasing this ad on this Super Bowl Sunday to send the message that they will not “move on” from the largest sex trafficking scandal in the world. #standwithsurvivors pic.twitter.com/JehYZa1hGw — Jim Acosta (@Acosta) February 8, 2026

Las víctimas señalaron que el mensaje busca recordar que, pese al paso del tiempo, aún existen interrogantes sin resolver y responsabilidades pendientes, por lo que consideran fundamental que el gobierno de Estados Unidos actúe con total transparencia.

¿El anuncio fue transmitido durante el Super Bowl?

Uno de los rumores que tomó fuerza en redes sociales fue la posibilidad de que el anuncio se transmitiera durante la transmisión oficial del Super Bowl LX. Sin embargo, World Without Exploitation aclaró que esto no fue posible debido a la falta de recursos económicos para comprar un espacio publicitario durante el evento.

“Elegimos publicar este mensaje el domingo del Super Bowl porque los sobrevivientes tienen una semana enorme por delante en el Capitolio, con Ghislaine Maxwell y la fiscal general Pam Bondi testificando”, explicó la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

Más información acerca del caso Eipstein | AP