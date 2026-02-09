Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: víctimas de Jeffrey Epstein relanzan anuncio para presionar al gobierno de Estados Unidos

Las víctimas han vuelto a levantar la voz en redes sociales | AP
Mauricio Díaz Valdivia 20:56 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido entre Seawawks y Patriots fue aprovechado por las víctimas del caso en el medio de las miradas alrededor del mundo

El Super Bowl LX no solo concentra la atención mundial por el espectáculo deportivo, sino que también ha sido aprovechado como plataforma para lanzar mensajes de alto impacto social. En esta ocasión, un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein utilizó el contexto del evento para difundir un anuncio en el que exigen que el caso no sea olvidado y que se haga justicia.

Mientras millones de personas seguían la previa del Super Bowl, sobrevivientes del caso Epstein difundieron un video en redes sociales para dejar claro que no “superarán” lo ocurrido y que continúan demandando transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Documentos del caso Jeffrey Eipstein | AP

Relanzan anuncio durante el Super Bowl LX

El anuncio fue compartido este domingo a través de redes sociales por la organización World Without Exploitation, aprovechando la enorme atención mediática que genera el Super Bowl LX. El objetivo principal es volver a colocar el caso Epstein en la conversación pública y presionar al Congreso estadounidense para que libere todos los documentos relacionados con la investigación.

Aunque el video circuló ampliamente durante el Super Bowl, es importante aclarar que no se trata de un material nuevo. El anuncio fue publicado originalmente en 2025 como parte de un Anuncio de Servicio Público (PSA), diseñado específicamente para exigir que las autoridades no cierren el caso sin revelar toda la información.

Las víctimas señalaron que el mensaje busca recordar que, pese al paso del tiempo, aún existen interrogantes sin resolver y responsabilidades pendientes, por lo que consideran fundamental que el gobierno de Estados Unidos actúe con total transparencia.

¿El anuncio fue transmitido durante el Super Bowl?

Uno de los rumores que tomó fuerza en redes sociales fue la posibilidad de que el anuncio se transmitiera durante la transmisión oficial del Super Bowl LX. Sin embargo, World Without Exploitation aclaró que esto no fue posible debido a la falta de recursos económicos para comprar un espacio publicitario durante el evento.

“Elegimos publicar este mensaje el domingo del Super Bowl porque los sobrevivientes tienen una semana enorme por delante en el Capitolio, con Ghislaine Maxwell y la fiscal general Pam Bondi testificando”, explicó la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

Más información acerca del caso Eipstein | AP

A pesar de no haber sido transmitido oficialmente durante el Super Bowl, el impacto del anuncio fue significativo. Gracias a la fecha, el alcance de las redes sociales y la atención global del evento, el mensaje de las víctimas de Jeffrey Epstein logró llegar a millones de personas en todo el mundo.

Últimos videos
Lo Último
21:40 ¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
21:38 “Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
21:27 John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
21:12 ¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
21:04 Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
20:57 ¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
20:56 Super Bowl LX: víctimas de Jeffrey Epstein relanzan anuncio para presionar al gobierno de Estados Unidos
20:56 Debieron tirar más memes del show de Bad Bunny en el Super Bowl
20:41 Casita de Bad Bunny y artistas invitados marcan el medio tiempo del Super Bowl 60
20:28 Liga MX: ¿Cuáles son los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
NFL
08/02/2026
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
NFL
08/02/2026
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
Futbol
08/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?