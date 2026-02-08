Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX

Henry Martín parece haber superado su lesión y, después de meses sin ser titular, este sábado arrancó de inicio frente a Rayados de Monterrey, aunque el yucateco no pudo celebrar una anotación.

El delantero mexicano, que jugó 66 minutos ante Monterrey, suma 365 días sin poder anotar durante la fase regular de los torneos en el futbol mexicano.

Henry cumplió un año sin marcar en torneo regular | MEXSPORT

La última vez que el atacante de América marcó en las 17 jornadas de un torneo en la Liga MX, fue el 7 de febrero del 2025, cuando le anotó al Puebla en la victoria azulcrema de dos goles a uno.

En aquella ocasión, Martín anotó el segundo gol del encuentro, que cayó el minuto 38, después de la anotación, el atacante salió de cambio al minuto 77.

En aquel certamen, Henry Martín jugó cinco partidos más, incluidos los clásicos ante Pumas y Chivas, aunque lo hizo sin anotar, no fue sino hasta las semifinales frente a Cruz Azul en mayo, que el atacante yucateco volvió a marcar con América.

Durante el torneo pasado, Henry jugó solamente jugó tres partidos, donde no marcó en ninguno de los encuentros que disputó, ahora, después de tener actividad en dos encuentros, el atacante mexicano sigue sin marcar.

En este torneo, América marcha en la octava posición de la Liga MX, con dos partidos ganados, dos empatados y uno perdido.