¡Ya está aquí! Raphael Veiga debuta con América en el duelo ante Rayados

Raphael Veiga debuta con America. Una semana después de su llegada a México, el mediocampista brasileño sumó sus primeros minutos con las Águilas. En el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, el nuevo refuerzo azulcrema ingresó de cambio para así debutar en Liga MX.

Cuando el partido entre las Águilas y Rayados se encontraba 0-0, André Jardine mandó a llamar a Raphael Veiga. Justo cuando el estratega brasileño le daba las últimas indicaciones previas a ingresar al terreno de juego, Alejandro Zendejas anotó el gol que ponía en ventaja al equipo local. Sin embargo, este gol no detuvo la modificación y tras esto, llegó uno de los momentos de la noche.

Raphael Veiga, en la banca | GINA SÁNCHEZ

América, cada vez más carioca

Al minuto 66, Jardine decidió sacar del terreno de juego a Erick Sánchez, para así darle entrada a Veiga. Cuando entró al campo, Raphael recibió una gran ovación de toda la gente que asistió al Estadio Ciudad de los Deportes. Así, con el dorsal ‘23’, el mediocampista brasileño ingresó para posicionarse detrás del ‘9’.

Incluso, unos instantes después el brasileño estuvo cerca de anotar un golazo. Tras una jugada colectiva, Veiga tomó la esférica y le pegó desde fuera del área, sin embargo, el ‘Mochis’ Cardenas atajó y mandó el balón para el tiro de esquina. Aunque la jugada no terminó en gol, la fanaticada de las Águilas se volcó nuevamente en apoyo hacia su nuevo refuerzo.

Veiga, en la previa del América vs Rayados | GINA SÁNCHEZ

Con esto, Veiga es el segundo refuerzo de los cuatro que tiene América hasta el momento que tiene minutos con el equipo. Rodrigo Dourado había sido el único elemento nuevo que ha jugado con América. Por otro lado, aunque Fernando Tapia y Aaron Mejía llegaron para este semestre, aún no logran tener actividad en este Clausura 2026.

Rapha Veiga, el jugador que pidió Jardine

Con 30 años de edad, Raphael Veiga llegó al América, procedente de Palmeiras, a préstamo por los próximos 12 meses con opción de compra. En su estancia en dicho equipo brasileño, el medio ofensivo jugó 379 partidos en los que anotó 108 goles y registró 54 asistencias en 24 mil minutos de juego. Además, ganó 11 títulos en los que destacan dos Brasileiraos y un par de Copas Libertadores.

Además de resaltar que es un ‘10’ de jerarquía, André Jardine mencionó previamente que Raphael Veiga es un jugador que él mismo entrenador brasileño quería desde que se fue Diego Valdés en julio de 2025. De igual manera, destacó que las características del futbolista encajarán bien en Coapa y que al saber que América estaba interesado en él, no dudó en llegar a pesar de estar en un equipo importante en Brasil como lo es Palmeiras.

Veiga lamentándose una falla en el duelo | Imago7