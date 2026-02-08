¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey

La victoria del CF América sobre los Rayados de Monterrey se ha visto manchada después de que se evidenciara una tremenda pisada de Víctor Dávila sobre Luis Cárdenas durante el juego en el Estadio Ciudad de los Deportes con tintes de expulsión.

Respecto a la jugada protagonizada por el atacante azulcrema, el analista arbitral, Fernando Guerrero aseguró que el jugador jugó gratis debido a que era merecedor de la cartulina roja, de la misma manera resaltó la ausencia del VAR que no hizo el respectivo llamado para la revisión.

“Dávila de Club América debió ser expulsado por esta entrada sobre el Mochis de Rayados. El VAR debió llamar al árbitro”, resalta el analista de TUDN desde su cuenta de X acompañado del video de la jugada.

Pisotón de Dávila a Luis Cárdenas l IMAGO7

Cabe mencionar, que la jugada se dio en los minutos finales del agregado cuando el atacante fue en busca del esférico pero terminó por dejar tendido al guardameta y el central decidió por mostrar únicamente la amarilla.

¿Cómo fue el partido?

Con un gol solitario de Alejandro Zendejas, los dirigidos por André Jardine derrotaron a Rayados de Monterrey con un marcador de 1-0, para así lograr meterse en los primeros ocho lugares de la Tabla General y sumar su tercer triunfo seguido en todas las competiciones.

América sufrió un poco para sacar el resultado a su favor | Imago7

En el inicio de la segunda parte América tenía un ligero dominio en el campo e incluso estuvo cerca de abrir el marcador. Como en la mayoría del encuentro, Brian Rodríguez desbordó por la banda izquierda y aunque quedó mano a mano con Cardenas, no pudo definir de manera correcta y la mandó por un lado.

Kevin Álvarez el que quedó con el balón frente al arco rival. Sin embargo, el lateral mexicano no le dio dirección a portería y la esférica se fue por un costado; sin embargo, el trago amargo cambiaría rápidamente que enseguida llegaría el gol.

Alejandro Zendejas fue el autor del gol de la victoria | Imago7

¿Cómo fue el gol?