NFL

John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"

John Sutcliffe estuvo al borde de las lágrimas tras Bad Bunny | AP
Marcos Olvera García 21:27 - 08 febrero 2026
El analista de ESPN estuvo al borde del llanto después de la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

El reportero de cancha de ESPN, el mexicoamericano John Sutcliffe, estuvo al borde del llanto después de la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Durante el enlace de Sutcliffe, el reportero comenzó a expresarse sobre lo que significó para él la presentación del puertorriqueño en el medio tiempo de Bad Bunny, mientras intentaba contener las lágrimas de la emoción.

"Hay que sentirse orgullosos, Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos, te gusté o no su música, con amor, con cultura, en un mundo en donde de repente todo el mundo se está peleando", comentó Sutcliffe

La presentación de Bad Bunny es una de las más vistas en la historia de los medio tiempo en el Súper Tazón, conmoviendo a mucha gente por el mensaje en favor de los latinoamericanos.

Bad Bunny y su show en el medio tiempo del Super Bowl | AP
