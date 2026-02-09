Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Jennifer Lopez muestra su apoyo a Bad Bunny previo al medio tiempo del Super Bowl

El mensaje de Jennifer Lopez fue interpretado como un gesto de unidad dentro de la música latina./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:06 - 08 febrero 2026
Su apoyo refuerza la importancia de la representación latina en eventos de alcance global y el impacto cultural

Previo a uno de los momentos más esperados del Super Bowl, Jennifer Lopez expresó públicamente su apoyo a Bad Bunny, quien será el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo. El mensaje fue compartido en un ambiente de alta expectativa mediática y cultural, en el que la música latina tendrá un papel protagónico.

El respaldo de Jennifer Lopez destacó el orgullo boricua antes del espectáculo de medio tiempo./ AP

La cantante y actriz, reconocida como una de las figuras latinas más influyentes a nivel mundial, dedicó palabras de aliento al artista puertorriqueño, resaltando la conexión cultural y el orgullo compartido por sus raíces.

Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo!”, expresó Jennifer Lopez en su mensaje.

El respaldo fue interpretado por seguidores y fanáticos como un gesto de hermandad entre artistas latinos en uno de los escenarios más vistos del mundo, donde cada palabra y cada acto adquieren un significado especial.

¿Qué representa el respaldo de Jennifer Lopez a Bad Bunny?

El mensaje de Jennifer Lopez cobra relevancia al provenir de una artista que también ha marcado historia en el Super Bowl y en la industria musical internacional. Su apoyo refuerza la importancia de la representación latina en eventos de alcance global y el impacto cultural que tienen estos momentos.

Bad Bunny recibió mensajes de aliento de figuras latinas previo al Super Bowl./ AP

Bad Bunny, considerado uno de los artistas más influyentes de la música actual, llega al medio tiempo del Super Bowl en medio de una conversación que va más allá del espectáculo, abordando temas de identidad, orgullo cultural y diversidad.

El gesto de Lopez se suma a una ola de mensajes de apoyo que destacan la relevancia del artista puertorriqueño y el significado de su participación en un evento tradicionalmente dominado por figuras angloparlantes.

El respaldo de Jennifer Lopez destacó el orgullo boricua antes del espectáculo de medio tiempo./ RS

El Super Bowl no solo se perfila como un espectáculo deportivo, sino como un escenario donde convergen música, cultura y representación. En ese contexto, el mensaje de Jennifer Lopez fortalece la narrativa de unidad y respaldo dentro de la comunidad latina.

Con este gesto, la cantante dejó claro que la presentación de Bad Bunny no es solo un show, sino un momento simbólico para millones de personas que se sienten representadas en el escenario más visto del entretenimiento mundial.

Jennifer Lopez expresó su confianza en Bad Bunny antes de uno de los shows más vistos del mundo./ X
