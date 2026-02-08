Horóscopos de Mhoni Vidente del 8 al 14 de febrero

La semana del 8 al 14 de febrero llega cargada de movimientos energéticos importantes para los doce signos del zodiaco. Las cartas marcan decisiones laborales, ajustes emocionales y oportunidades económicas que exigen enfoque, prudencia y claridad para avanzar sin errores.

Para Aries, la recomendación es actuar con cautela y no confiar de más. Se marcan envidias y energías negativas, por lo que mantener un perfil bajo será clave. El 11 de febrero destaca como su mejor día con juntas laborales, cambios positivos y dinero extra, mientras que el amor pide cerrar ciclos del pasado.

Mhoni Vidente anticipa una semana de cambios importantes para los signos del zodiaco./ Pixabay

¿Qué signos tendrán los mejores días de la semana?

Tauro entra en una etapa de crecimiento impulsada por la Rueda de la Fortuna. El 12 de febrero será clave para acuerdos laborales y mejoras económicas, mientras que la salud exige atención en el sistema digestivo. Las cartas piden invertir en preparación profesional y dejar atrás relaciones que ya no aportan.

Para Géminis, la energía del Mago indica que es momento de manifestar lo que se desea con enfoque. El 9 de febrero favorece ascensos y propuestas laborales, aunque será fundamental alejarse de chismes. Cáncer, bajo la carta del Sol, vivirá una semana de brillo y resolución de problemas, con el 13 de febrero como su día más fuerte.

Las predicciones del 8 al 14 de febrero marcan movimientos en trabajo, amor y economía./ Pixabay

Leo recibe la carta del Mundo, que anuncia expansión, viajes y reconocimiento económico. El 12 de febrero traerá noticias positivas y dinero extra. En tanto, Virgo cierra ciclos importantes con la carta del Juicio, destacando el 10 de febrero como un día ideal para resolver temas legales, laborales y familiares.

Decisiones importantes en amor y trabajo

Libra atraviesa una etapa de madurez con la carta del Loco, donde el equilibrio será clave. El 9 de febrero traerá juntas, contratos y avances importantes, además de soluciones a temas legales o de salud. En el amor, se fortalecen vínculos y llegan propuestas formales.

Para Escorpión, el As de Oros marca estabilidad económica, ascensos y dinero inesperado, con el 13 de febrero como su mejor día. Sagitario, guiado por el Ermitaño, verá recompensas el 10 de febrero, con reconocimiento laboral y oportunidades de crecimiento si canaliza bien su energía.

Capricornio avanza con firmeza bajo la carta del Carruaje. El 11 de febrero será un día cabalístico para cobrar deudas, recibir propuestas laborales y mejorar la economía. Finalmente, Acuario y Piscis cierran la semana con energías poderosas: Acuario inicia nuevos ciclos con el As de Copas, mientras Piscis asume liderazgo y estabilidad total con la carta del Emperador.

Las cartas coinciden en un mensaje claro para todos los signos: cerrar ciclos, cuidar la salud, proteger la energía y tomar decisiones con inteligencia será clave para aprovechar al máximo esta semana de febrero que promete cambios, oportunidades y crecimiento personal.