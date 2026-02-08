Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Horóscopos de Mhoni Vidente del 8 al 14 de febrero

Las cartas de Mhoni Vidente revelan una semana de decisiones clave en amor, dinero y trabajo./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:29 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las cartas revelan una semana decisiva del 8 al 14 de febrero, con movimientos importantes en trabajo, dinero, amor y salud para todos los signos del zodiaco

La semana del 8 al 14 de febrero llega cargada de movimientos energéticos importantes para los doce signos del zodiaco. Las cartas marcan decisiones laborales, ajustes emocionales y oportunidades económicas que exigen enfoque, prudencia y claridad para avanzar sin errores.

Para Aries, la recomendación es actuar con cautela y no confiar de más. Se marcan envidias y energías negativas, por lo que mantener un perfil bajo será clave. El 11 de febrero destaca como su mejor día con juntas laborales, cambios positivos y dinero extra, mientras que el amor pide cerrar ciclos del pasado.

Mhoni Vidente anticipa una semana de cambios importantes para los signos del zodiaco./ Pixabay

¿Qué signos tendrán los mejores días de la semana?

Tauro entra en una etapa de crecimiento impulsada por la Rueda de la Fortuna. El 12 de febrero será clave para acuerdos laborales y mejoras económicas, mientras que la salud exige atención en el sistema digestivo. Las cartas piden invertir en preparación profesional y dejar atrás relaciones que ya no aportan.

Para Géminis, la energía del Mago indica que es momento de manifestar lo que se desea con enfoque. El 9 de febrero favorece ascensos y propuestas laborales, aunque será fundamental alejarse de chismes. Cáncer, bajo la carta del Sol, vivirá una semana de brillo y resolución de problemas, con el 13 de febrero como su día más fuerte.

Las predicciones del 8 al 14 de febrero marcan movimientos en trabajo, amor y economía./ Pixabay

Leo recibe la carta del Mundo, que anuncia expansión, viajes y reconocimiento económico. El 12 de febrero traerá noticias positivas y dinero extra. En tanto, Virgo cierra ciclos importantes con la carta del Juicio, destacando el 10 de febrero como un día ideal para resolver temas legales, laborales y familiares.

Decisiones importantes en amor y trabajo

Libra atraviesa una etapa de madurez con la carta del Loco, donde el equilibrio será clave. El 9 de febrero traerá juntas, contratos y avances importantes, además de soluciones a temas legales o de salud. En el amor, se fortalecen vínculos y llegan propuestas formales.

Para Escorpión, el As de Oros marca estabilidad económica, ascensos y dinero inesperado, con el 13 de febrero como su mejor día. Sagitario, guiado por el Ermitaño, verá recompensas el 10 de febrero, con reconocimiento laboral y oportunidades de crecimiento si canaliza bien su energía.

Capricornio avanza con firmeza bajo la carta del Carruaje. El 11 de febrero será un día cabalístico para cobrar deudas, recibir propuestas laborales y mejorar la economía. Finalmente, Acuario y Piscis cierran la semana con energías poderosas: Acuario inicia nuevos ciclos con el As de Copas, mientras Piscis asume liderazgo y estabilidad total con la carta del Emperador.

Las cartas coinciden en un mensaje claro para todos los signos: cerrar ciclos, cuidar la salud, proteger la energía y tomar decisiones con inteligencia será clave para aprovechar al máximo esta semana de febrero que promete cambios, oportunidades y crecimiento personal.

Cada signo recibe mensajes clave de las cartas según Mhoni Vidente./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
19:13 ¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium
19:06 Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
18:56 ¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
18:55 ¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
18:26 Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos
18:17 ¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB
18:06 Jennifer Lopez muestra su apoyo a Bad Bunny previo al medio tiempo del Super Bowl
17:58 Mack Hollins llegó vestido al Super Bowl LX como Hannibal Lecter
17:52 ¡Debí comprar más cosas! Bad Bunny se apodera de la tienda del Super Bowl LX
17:37 Mikel Arriola acapara reflectores en la previa del Super Bowl LX
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
NFL homenajeó a los MVP del Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium
Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
NFL
08/02/2026
¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
NFL
08/02/2026
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
Los equipos ya entraron para disputar el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos
¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB
Box
08/02/2026
¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB