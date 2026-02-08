Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido. / X:@SismologicoMX
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:05 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El sismo ocurrió a las 15:42 horas, tiempo local, y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico, lo que permitió la activación preventiva de la alerta

La tarde de este 8 de febrero, un sismo de magnitud 5.7 se registró en el estado de Oaxaca, provocando la activación de la alerta sísmica en diversas zonas y generando momentos de alarma entre la población.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que favoreció que el temblor fuera perceptible en varias regiones del estado.

La alerta sísmica se activó tras el temblor con epicentro al noreste de Puerto Escondido./ Pixabay

El sismo ocurrió a las 15:42 horas, tiempo local, y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico, lo que permitió la activación preventiva de la alerta para advertir a la población y permitir la aplicación de protocolos de seguridad.

Habitantes de distintas localidades reportaron haber sentido el movimiento de forma moderada, principalmente en zonas cercanas a la costa oaxaqueña, aunque hasta el momento no se reportan daños mayores ni víctimas.

El epicentro fue localizado en el océano Pacífico, al noreste de Puerto Escondido, una zona con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas frente a la costa sur de México. Esta condición explica la frecuencia de movimientos telúricos en la región.

La alerta sísmica se activó tras el temblor con epicentro al noreste de Puerto Escondido./ Captura de pantalla

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, revisar sus viviendas y seguir las recomendaciones oficiales ante posibles réplicas, las cuales son comunes después de un sismo de esta magnitud.

Autoridades realizaron revisiones preventivas tras el sismo registrado este 8 de febrero./ X@CNPC_MX

Hasta el cierre de este reporte, no se han confirmado daños estructurales ni personas lesionadas, y las autoridades mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica en la región.

Últimos videos
Lo Último
17:16 ¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
16:54 Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
16:44 Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
16:35 Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
16:35 Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
16:18 Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
16:06 Juventus rescata agónico empate ante Lazio
16:05 Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca
16:02 ¡Ahora resulta! FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía red de trata para hombres poderosos
15:59 MLB: Jugadores que apuntan al retiro esta temporada
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Futbol
08/02/2026
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Barcelona está atento al Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Contra
08/02/2026
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Futbol
08/02/2026
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
Futbol
08/02/2026
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente