Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca

La tarde de este 8 de febrero, un sismo de magnitud 5.7 se registró en el estado de Oaxaca, provocando la activación de la alerta sísmica en diversas zonas y generando momentos de alarma entre la población.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que favoreció que el temblor fuera perceptible en varias regiones del estado.

La alerta sísmica se activó tras el temblor con epicentro al noreste de Puerto Escondido./ Pixabay

El sismo ocurrió a las 15:42 horas, tiempo local, y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico, lo que permitió la activación preventiva de la alerta para advertir a la población y permitir la aplicación de protocolos de seguridad.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc. 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:10 Lat 15.98 Lon -96.94 Prof 10 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

Habitantes de distintas localidades reportaron haber sentido el movimiento de forma moderada, principalmente en zonas cercanas a la costa oaxaqueña, aunque hasta el momento no se reportan daños mayores ni víctimas.

El epicentro fue localizado en el océano Pacífico, al noreste de Puerto Escondido, una zona con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas frente a la costa sur de México. Esta condición explica la frecuencia de movimientos telúricos en la región.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, revisar sus viviendas y seguir las recomendaciones oficiales ante posibles réplicas, las cuales son comunes después de un sismo de esta magnitud.

Autoridades realizaron revisiones preventivas tras el sismo registrado este 8 de febrero./ X@CNPC_MX