Juventus rescata agónico empate ante Lazio

La Juventus logró rescatar un punto de oro en el Allianz Stadium tras firmar un vibrante empate 2-2 frente a una Lazio que tuvo la victoria en sus manos durante gran parte del encuentro. El equipo de la capital italiana mostró una eficacia envidiable al capitalizar sus aproximaciones, poniendo contra las cuerdas a una "Vecchia Signora" que careció de claridad defensiva en los momentos clave. A pesar de verse abajo por dos anotaciones, el orgullo del conjunto local y la insistencia en el juego aéreo permitieron una igualada agónica que dejó un sabor agridulce en ambos banquillos.

Juventus empata con Lazio | AP

LAZIO TOMABA VENTAJA

El primer golpe llegó justo antes del descanso por conducto de la veteranía de Pedro, quien al minuto 46 de la primera mitad aprovechó una asistencia de Daniel Maldini para silenciar el estadio. La inercia positiva de los visitantes se mantuvo al inicio del complemento, cuando Gustav Isaksen amplió la ventaja apenas a los segundos de haber reanudado el juego. Con el 0-2 en contra, la Juventus parecía condenada a una derrota estrepitosa en casa, viéndose obligada a modificar su esquema y adelantar líneas de forma agresiva para intentar volver al partido.

El encargado de iniciar la rebelión turinesa fue Weston McKennie, quien se convirtió en el hombre más peligroso del ataque local gracias a su movilidad y potencia física. Al minuto 58, el mediocampista estadounidense conectó un sólido cabezazo tras un servicio preciso de Andrea Cambiaso, enviando el balón al fondo de las redes y devolviendo la esperanza a su afición. La anotación de McKennie transformó el trámite del duelo, convirtiendo el área de la Lazio en una zona de asedio constante donde los centros laterales fueron la principal arma de destrucción.

Lazio suma un punto ante la Juve | AP

A pesar de que la Lazio intentó enfriar el juego y defender su ventaja con una línea de cinco tras la lesión de Mario Gila, la Juventus no dejó de buscar el arco defendido por Ivan Provedel. El técnico local movió sus piezas dando entrada a jugadores como Jérémie Boga y Fabio Miretti, buscando desequilibrio por las bandas y frescura en la zona de creación. Por su parte, el equipo romano resistió heroicamente las embestidas de Kenan Yildiz y las constantes llegadas de los laterales, aunque la presión terminó por ser insostenible en el tiempo de compensación.

GOL DE ÚLTIMO MINUTO

El clímax del encuentro llegó al minuto 94, cuando el defensor Pierre Kalulu se vistió de héroe al aparecer en el corazón del área pequeña. Tras un centro preciso de Boga, Kalulu remató de cabeza para poner el empate definitivo ante el júbilo de la grada turinesa. Fue un cierre dramático que premió la insistencia de un equipo que nunca bajó los brazos, aunque también dejó en evidencia las desatenciones defensivas que permitieron a la Lazio soñar con los tres puntos hasta el último suspiro del tiempo añadido.