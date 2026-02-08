VIDEO: Shakira cae en pleno show en San Salvador ¿Cuál es su estado de salud?

Shakira no solo volvió a rugir en Centroamérica, también demostró que ni una caída puede opacar su fuerza escénica. La noche del pasado sábado 7 de febrero, la cantante colombiana se reencontró con su “manada centroamericana” tras más de dos décadas de ausencia en El Salvador, y aunque un resbalón puso en pausa el show por un segundo, fue suficiente para confirmar por qué sigue siendo una de las grandes.

El Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González se llenó hasta el tope para recibir a la barranquillera, que llegó con todo su arsenal musical y emocional. Al grito de “¡Buenas noches, El Salvador!”, arrancó una velada cargada de nostalgia y adrenalina.

Shakira se presentó en El Salvador para iniciar con la primera, de cinco, presentaciones / Especial

Toda una descarga musical

Temas como La fuerte, Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí pusieron a todos de pie. La energía era desbordante, y más cuando la colombiana saludó a todo el istmo: “Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”.

Shakira resbala en el escenario

Pero cuando interpretaba el clásico Si te vas, del álbum ¿Dónde están los ladrones?, Shakira dio un paso en falso y cayó en el escenario. El público se quedó en silencio por un momento, pero la cantante se levantó de inmediato, lanzó un “Ok” para tranquilizar a todos y, sin perder la sonrisa, soltó un espontáneo “¡Qué caída!”, que terminó por desatar aplausos y risas.

Bastaron segundos para verla caer y levantarse enseguida para continuar con la presentación / Especial

Con el carisma que la caracteriza, la intérprete siguió el show sin perder el ritmo, demostrando que tiene más equilibrio emocional que físico, y que un tropezón no es caída cuando hay tablas... de verdad.

En su regreso a El Salvador, la colombiana también interpretó Acróstico, Te felicito y La bicicleta, mientras el estadio vibraba entre luces de colores, fuego artificiales y una vibra difícil de igualar.

Shakira tomó con humor su caída, pero por fortuna no se lastimó / Redes Sociales

Este fue apenas el primero de los cinco conciertos que Shakira ofrecerá en San Salvador, y si así fue el inicio, prepárense para lo que sigue.