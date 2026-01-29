Shakira facturó y rompió récord Guinness con la gira hispana más taquillera de la historia

Con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira establece una marca sin precedentes en la música latina al convertirse en la artista hispana con la gira más exitosa en ingresos y boletos vendidos.

Shakira consolida su legado como una de las artistas latinas más influyentes y exitosas a nivel mundial. / @shakira

¿Cómo logró Shakira este récord Guinness?

Shakira ha hecho historia nuevamente en la industria musical. Su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue reconocida oficialmente por Guinness World Records como la gira más taquillera jamás realizada por un artista hispano.

Según datos de Billboard Boxscore, el tour alcanzó 421.6 millones de dólares en ingresos, con 3.3 millones de boletos vendidos en 86 conciertos alrededor del mundo, cifras que la colocan por encima de cualquier otro artista latino en la historia.

El Las Mujeres Ya No Lloran World Tour superó los 421 millones de dólares en ingresos y más de 3.3 millones de boletos vendidos. / @shakira

Antes de este logro, el récord lo tenía Luis Miguel Tour 2023-24, que recaudó 409.5 millones de dólares con alrededor de 2.9 millones de entradas vendidas. Con la marca alcanzada por Shakira, ese récord quedó superado en cada uno de esos rubros. Además, el tour de Shakira dejó atrás otras giras latinas de gran impacto comercial, como la de Bad Bunny (314.1 millones de dólares) y la de Karol G (313.3 millones de dólares) en años recientes.

Con este récord, Shakira dejó atrás marcas históricas establecidas por artistas como Luis Miguel, Bad Bunny y Karol G. / @shakira

¿Por qué es un hito para la música latina?

El logro se confirmó formalmente tras el concierto que Shakira ofreció el 11 de diciembre de 2025 en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando la recaudación del tour ya superaba los 410 millones de dólares antes de finalizar la gira.

Guinness World Records confirmó el récord tras la recaudación total del tour durante 2025 y 2026. / @shakira

¿Qué sigue en la gira Las Mujeres Ya No Lloran?