Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Revelan primeras imágenes de las películas de The Beatles: así lucen John, Paul, George y Ringo

Revelan el elenco completo y los primeros vistazos de los actores caracterizados como los legendarios integrantes de The Beatles. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:40 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las primeras imágenes de las biopics de The Beatles fueron reveladas y los fans ya reaccionan al sorprendente parecido del elenco con los músicos originales.

The Beatles vuelven al cine con un ambicioso proyecto

The Beatles están listos para regresar a la pantalla grande con un proyecto cinematográfico sin precedentes. El director Sam Mendes y Sony Pictures confirmaron la producción de cuatro películas biográficas, una dedicada a cada integrante de la banda británica que marcó la historia de la música. El estreno de este evento cinematográfico está previsto para abril de 2028, y las grabaciones ya se encuentran en marcha.

The Beatles. / AP

Las primeras imágenes oficiales muestran a los actores completamente transformados, con un cuidado especial en peinados, vestuario y estética de los años 60, lo que ha generado entusiasmo inmediato entre fans.

  • Harris Dickinson como John Lennon, cuya caracterización ha sido una de las más comentadas por su gran parecido físico.

  • Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, mostrando una imagen clásica del músico en los primeros años de la banda.

  • Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr, con el icónico corte mop-top.

  • Joseph Quinn será George Harrison, completando al legendario cuarteto.

Cuatro películas, una sola historia

Cada cinta contará la historia de The Beatles desde el punto de vista individual de cada músico, permitiendo conocer no solo su ascenso a la fama, sino también sus conflictos personales, creativos y la dinámica interna de la banda. Aunque aún no se han revelado los títulos ni el orden de estreno, se sabe que las cuatro películas llegarán a los cines el mismo mes, en una estrategia inédita para el género biográfico-musical.

Primer vistazo de Paul Mescal como Paul McCartney. / X

¿Por qué este proyecto ya genera tanta expectativa?

The Beatles no solo revolucionaron la música, también transformaron la cultura popular a nivel mundial. Ver su historia contada desde cuatro miradas distintas, bajo la dirección de un cineasta ganador del Óscar y con un elenco de alto perfil, ha elevado las expectativas desde ahora. Las primeras imágenes confirman que la producción apuesta por el realismo y el respeto al legado de la banda.

Harris Dickinson interpretará a John Lennon. / X
Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años