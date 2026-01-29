Revelan primeras imágenes de las películas de The Beatles: así lucen John, Paul, George y Ringo

The Beatles vuelven al cine con un ambicioso proyecto

The Beatles están listos para regresar a la pantalla grande con un proyecto cinematográfico sin precedentes. El director Sam Mendes y Sony Pictures confirmaron la producción de cuatro películas biográficas, una dedicada a cada integrante de la banda británica que marcó la historia de la música. El estreno de este evento cinematográfico está previsto para abril de 2028, y las grabaciones ya se encuentran en marcha.

The Beatles. / AP

Las primeras imágenes oficiales muestran a los actores completamente transformados, con un cuidado especial en peinados, vestuario y estética de los años 60, lo que ha generado entusiasmo inmediato entre fans. Harris Dickinson como John Lennon, cuya caracterización ha sido una de las más comentadas por su gran parecido físico.

Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, mostrando una imagen clásica del músico en los primeros años de la banda.

Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr, con el icónico corte mop-top.

Joseph Quinn será George Harrison, completando al legendario cuarteto.

First look at Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn and Barry Keoghan in ‘THE BEATLES’ pic.twitter.com/3cIRROSLGB — MEN (@MENin4K) January 29, 2026

Cuatro películas, una sola historia

Cada cinta contará la historia de The Beatles desde el punto de vista individual de cada músico, permitiendo conocer no solo su ascenso a la fama, sino también sus conflictos personales, creativos y la dinámica interna de la banda. Aunque aún no se han revelado los títulos ni el orden de estreno, se sabe que las cuatro películas llegarán a los cines el mismo mes, en una estrategia inédita para el género biográfico-musical.

Primer vistazo de Paul Mescal como Paul McCartney. / X

¿Por qué este proyecto ya genera tanta expectativa?

The Beatles no solo revolucionaron la música, también transformaron la cultura popular a nivel mundial. Ver su historia contada desde cuatro miradas distintas, bajo la dirección de un cineasta ganador del Óscar y con un elenco de alto perfil, ha elevado las expectativas desde ahora. Las primeras imágenes confirman que la producción apuesta por el realismo y el respeto al legado de la banda.