Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?

La Ciudad de México ya se alista con todo para recibir el Mundial de 2026. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la capital cuenta con un plan de seguridad diseñado con tiempo y que no es resultado de la improvisación.

“Ya contamos con un plan de seguridad específico para el evento. No fue improvisado ni diseñado recientemente, se ha venido construyendo desde administraciones anteriores”, explicó durante una entrevista en el programa Con los de Casa, del diario El Universal.

El funcionario destacó que este esquema se ha fortalecido con el paso del tiempo y contempla acciones de planeación, prevención y coordinación interinstitucional, especialmente con el Gobierno de México.

La Policía capitalina espera 6 millones de turistas durante los encuentros de futbol / FB: @PoliciaCDMX

La seguridad no se improvisa, dice Pablo Vázquez

El titular de la SSP CDMX enfatizó que el trabajo no empezó con el cambio de gobierno, sino desde la gestión de Claudia Sheinbaum. “No iniciaron los trabajos de seguridad con el inicio de la administración, se llevaba ya camino recorrido durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum”, subrayó.

El plan no se limita a las alcaldías, sino que contempla una visión territorial con operativos en corredores turísticos, zonas de alta afluencia, festivales futboleros, aeropuertos y, por supuesto, el Estadio Azteca. También se han diseñado estrategias para riesgos de bajo y alto impacto.

“Para cada uno de esos riesgos hemos generado estrategias; hay situaciones con baja probabilidad, pero alto impacto, y otras con alta probabilidad y menor impacto, y nos preparamos para todas”, agregó.

El secretario Pablo Vázquez afirma que aplicarán los protocolos de eventos masivos / FB: @PoliciaCDMX

¿Seis millones de personas? La capital puede con eso

De acuerdo con estimaciones compartidas por la propia FIFA, la CDMX podría recibir hasta seis millones de personas durante el torneo. Para la SSC, la cifra es manejable, pues la ciudad ha albergado eventos masivos con éxito, como la Fórmula 1 o la Marcha del Orgullo.

Además, se prevé un sistema de movilidad integral, que incluye transporte público reforzado, ciclovías, rutas rehabilitadas y mecanismos de traslado remoto.

En los lugares turísticos y de mayor afluencia se reforzará la seguridad / FB: @PoliciaCDMX