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Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex

Las autoridades recomiendan revisar placas y holograma para evitar multas y envío al corralón./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:35 - 16 marzo 2026
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La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche

El programa Hoy No Circula estará vigente este martes 17 de marzo en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los vehículos con engomado rosa y placas terminación 7 y 8 tienen restricción de circulación este martes./ Pixabay

De acuerdo con el calendario oficial, este martes no podrán circular los vehículos con engomado rosa, así como aquellos cuyas placas terminan en 7 y 8, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, por lo que los automovilistas deberán tomar previsiones para evitar sanciones durante toda la jornada.

¿Qué vehículos sí pueden circular este martes?

Están exentos del Hoy No Circula los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, unidades con placas para personas con discapacidad, transporte público, servicios de emergencia y vehículos funerarios.

La medida aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México./ Pixabay

También pueden circular los autos que cuenten con pase turístico vigente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades ambientales.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Las autoridades ambientales recuerdan que incumplir el programa puede derivar en multas económicas, además del envío del vehículo al corralón, lo que implica costos adicionales para los conductores.

Autos con holograma 1 y 2 están sujetos a la restricción del Hoy No Circula./ X

El Hoy No Circula se aplica de manera regular en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo zonas como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación el holograma y la terminación de placa, así como considerar alternativas de movilidad como el transporte público o compartir vehículo.

El programa forma parte de una estrategia permanente para reducir emisiones contaminantes, por lo que se exhorta a la ciudadanía a respetar las restricciones y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Vehículos con holograma 0 y 00, así como autos eléctricos e híbridos, están exentos del programa./ Pixabay
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