Futbol en Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: calendario completo, finales y estadios

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 dio a conocer el calendario oficial del torneo de futbol, uno de los eventos más esperados del programa olímpico. El anuncio llega en medio del creciente ambiente futbolero que vive Norteamérica rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la planificación publicada, el torneo olímpico comenzará incluso antes de la ceremonia inaugural. La competencia arrancará el 10 de julio y se extenderá hasta el 29 del mismo mes, fecha en la que se disputará la final femenina y se conocerá al último campeón olímpico del balompié.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en San Siro| AP

¿Cuándo empieza el futbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

El futbol será una de las primeras disciplinas en ponerse en marcha durante los Juegos Olímpicos de 2028. Según el calendario oficial, la fase de grupos iniciará el lunes 10 de julio, cuatro días antes de la ceremonia de inauguración de la justa olímpica.

Ese día se disputarán los primeros seis partidos del torneo masculino, cuyos participantes aún están por definirse, ya que los torneos clasificatorios todavía no se celebran. La fase de grupos se desarrollará del 10 al 17 de julio, periodo en el que se jugarán la mayoría de los 58 encuentros programados para esta disciplina.

México como campeón olímpico en 2012 | MexSport

La organización también confirmó que el calendario alternará partidos entre las ramas varonil y femenil, con el objetivo de equilibrar la actividad y permitir el desarrollo completo del torneo en ambas categorías dentro del programa olímpico.

Fechas de finales y estadios del futbol en LA 2028

Tras la fase de grupos, el torneo tendrá un breve descanso los días 18 y 19 de julio. Posteriormente comenzará la fase eliminatoria con los cuartos de final, que se disputarán el 20 y 21 de julio con los ocho mejores equipos clasificados de cada rama.

Las semifinales están programadas para el 24 y 25 de julio, mientras que la lucha por las medallas se desarrollará en la recta final del torneo. El bronce masculino se disputará el 27 de julio, mientras que el bronce femenino y la final masculina se jugarán el 28 de julio.

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