¡A Los Ángeles! Venezuela y República dominicana consiguen su boleto a los Juegos Olímpicos 2028

Las acciones en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 están por llegar a su fin, sin embargo, el torneo internacional del juego de pelota ya dejó grandes momentos en la historia del deporte, además de dar a dos de los clasificados a los próximos Juegos Olímpicos 2028 en la categoría de beisbol, la Novena de Venezuela y República Dominicana.

Vladimir Guerreo Jr. con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol I AP

Los mejores de América

Tal y como se estipuló antes del inicio del certamen, los dos equipos de América mejor posicionados en el campeonato obtendrían su boleto al debut del béisbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que los equipos caribeños ya tuvieron una victoria más sin jugarse aún las semifinales.

Esta regla de clasificación sólo sirvió para los equipos del continente Americano, por lo que Italia no tendrá este mismo privilegio. Por su parte, los Estados Unidos tampoco entran en esta regla ya que ellos ya están clasificados por ser el país anfitrión del certamen deportivo más importante del mundo.

Vladimir Guerreo Jr. en el Clásico Mundial de Béisbol I AP

El equipo de República Dominicana logró su pase en un juego de auténtica fiesta para los latinos ante la Novena de Corea del Sur, el cual terminó por la regla de ‘Misericordia’ al llegar a las 10 carreras contra cero en la séptima entrada.

Por su parte, la Novena Venezolana tuvo el reto más complicado en los Cuartos de Final, pues eliminaron a nada más y nada menos que al actual campeón del Clásico Mundial, Japón. Los venezolanos se impusieron a Ohtani y compañía con un marcador de ocho carreras contra cinco.

Venezuela celebrando el pase a Semifinales tras derrotar a Japón en el Clásico Mundial I AP

Listas las semifinales del Clásico Mundial

Tras cuatro emocionantes duelos de Cuartos de Final, las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 están listas, teniendo a tres de los cuatro favoritos que se proyectaban antes del arranque del torneo.

La sorpresa y ahora candidato al título, Italia, llega a la penúltima etapa como uno de los más fuertes al bat, pues no es para menos ya que los Azzurri ya derrotaron a elites como Estados Unidos y México. El encargado de detener a los europeos será Venezuela, quien buscará repetir su estilo ante Japón y volver a la final del Clásico.

La segunda llave trae al anfitrión y oro de los favoritos, Estados Unidos. La escuadra de las barras y las estrellas comandada por el señor juez, Aaron Judge, recibirá a la novena de República Dominicana, liderada por Vladimir Guerrero Jr.