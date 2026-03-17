¡Benditos Rojinegros! Atlas le entrega jersey al Cardenal Francisco Robles Ortega

El futbol y la fe se cruzaron en Guadalajara durante un momento especial. El capitán del Atlas, Aldo Rocha, entregó una playera firmada por el plantel al cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, como reconocimiento por sus 50 años de vida sacerdotal, un gesto que llamó la atención de aficionados y usuarios en redes sociales.

El momento fue compartido en plataformas digitales y rápidamente comenzó a circular entre seguidores del equipo rojinegro y de la comunidad católica tapatía. En el video se observa al mediocampista entregando el jersey al cardenal, quien recibió el detalle con una sonrisa durante la conmemoración de su trayectoria dentro de la Iglesia.

UN JERSEY PARA EL CARDENAL🎽🦊



El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, recibió de Aldo Rocha, una playera con las firmas del plantel, como reconocimiento por sus 50 años de vida sacerdotal pic.twitter.com/0BirUPGrq8 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 16, 2026

Atlas reconoce al cardenal Robles Ortega por 50 años de sacerdocio

La entrega del jersey se realizó como parte de las celebraciones por el medio siglo de sacerdocio de Robles Ortega, quien fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1976 y ha dedicado décadas al servicio religioso en México.

El cardenal jalisciense ha sido una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica en el país. Actualmente se desempeña como arzobispo de Guadalajara, cargo que ocupa desde 2011 tras ser designado por el Papa Benedicto XVI.

Durante la breve ceremonia, Aldo Rocha le entregó una playera del Atlas con las firmas del equipo, como símbolo de reconocimiento por su trayectoria religiosa y su cercanía con la comunidad tapatía.

Aldo Rocha, capitán de Atlas, en el Clásico Tapatío del Clausura 2026 | AP

¿Quién es el cardenal Francisco Robles Ortega?

José Francisco Robles Ortega nació el 2 de marzo de 1949 en Mascota, Jalisco, y es uno de los líderes más destacados de la Iglesia católica mexicana. Antes de llegar a Guadalajara fue arzobispo de Monterrey y también se desempeñó como obispo de Toluca, consolidando una larga carrera eclesiástica.

En 2007 fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI, lo que lo convirtió en uno de los principales representantes de la Iglesia mexicana en El Vaticano. A lo largo de su trayectoria también fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano entre 2012 y 2018.

José Francisco Robles Ortega | @cardenalrobles

Su historia dentro de la Iglesia comenzó desde joven, cuando ingresó al seminario y posteriormente estudió filosofía y teología en México, además de completar estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.