¿Jugará ante Manchester City? Arbeloa da actualización del estado de Kylian Mbappé

Se prepara para volver. Después de estar casi un mes sin actividad, Kylian Mbappé se prepara para reaparecer con Real Madrid. Así lo confirmó el técnico de los Merengues, Álvaro Arbeloa, en conferencia de prensa previo al partido contra Manchester City en la vuelta de Octavos de Final de la Champions League.

Enojo de Kylian Mbappé | AP

"Mbappé ya está disponible. Mañana veréis", declaró el estratega del equipo blanco, aunque de momento no está claro cuántos minutos pueda sumar en el compromiso de este martes 17 de marzo. "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser competitivo".

"Pero eso habla mucho de lo bien que está el equipo. Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim (Díaz), pero también es un jugador que se relaciona con él. Es un jugador muy inteligente y capaz de moverse a los espacios que genera el rival. Estoy con ganas de tenerle en el campo", añadió.

Bellingham todavía no está listo

Por otra parte, Arbeloa señaló que el jugador que todavía no regresará a la actividad es Jude Bellingham, quien a pesar de todo viajó a Inglaterra y podría reaparecer en LaLiga frente a Atlético de Madrid. "ha sido él el que ha querido venir con los compañeros, pero no estará mañana".

Bellingham lesionado ante Vallecano l AP

"Estoy feliz de verle cada vez más cerca. Va a ser uno de los líderes y es importante que esté aquí con nosotros", y por último señaló que, si bien todos los jugadores han rendido de buena forma, será bueno recuperar a elementos como Mbappé y Bellingham para tener más opciones.

¿Qué partidos se perdió Mbappé con Real Madrid?

Después de la derrota 2-1 del conjunto blanco contra Osasuna en la Jornada 25 de LaLiga, el atacante francés se perdió los cinco compromisos siguientes, tres en el torneo nacional y dos en el de la UEFA. En liga no estuvo en la derrota frente a Getafe ni en las victorias contra Celta de Vigo y Elche.

Mbappé disputa el balón en el partido contra Benfica en la ida de los Playoffs de la Champions League | AP