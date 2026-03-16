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Futbol

¿Extraña estar en casa? Ancelotti no se olvida del Real Madrid y halaga a Vinicius

Ancelotti | AP
Ramiro Pérez Vásquez 09:53 - 16 marzo 2026
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El entrenador de la Selección Brasileña se sinceró al recordar al conjunto blanco

Carlo Ancelotti sigue extrañando al Real Madrid, el entrenador italiano se sinceró en una reciente entrevista sobre su etapa en la ‘Casa Blanca’ asegurando que aprovecha su presencia en Madrid para apoyarlos y verlos ganar.

“Echo de menos al Real Madrid? Vivo tranquilo, cada momento tiene su etapa. Tengo recuerdos fantásticos de mi periodo en el Madrid, les tengo un cariño grande. Cuando voy, no solo voy a ver a los brasileños, voy a ayudar al Madrid a ganar”, mencionó ante las cámaras de Marca.

Ancelotti, DT de Brasil | AFP

El peso de un cambio generacional

Carlo Ancelotti también resaltó el cambio generacional vivido en su momento con los ‘Merengues’: “El futbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé.

“Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo. Eso no se hace con un clic, necesita tiempo”, resaltó.

Ancelotti previo al City vs Real Madrid | CRÉDITO:AP

El actual seleccionador de Brasil habló sobre la Ida de los Octavos de Final de la Champions League en donde el Real Madrid se impuso 3-0 y mencionó que los felicitó tras sorprendente victoria ante uno de los equipos más fuertes de la Premier League: “Después del partido contra el Manchester City felicité al club y al presidente.”

Vinicius ha recibido múltiples críticas debido a sus festejos | AP

¿Qué dijo sobre Brasil y Vinicius?

Ancelotti resaló la complejidad que tendrá para armar su convocatoria rumbo al Mundial 2026 y en donde catapultó la presencia de Vinicius a quien consideró como un hombre importante que nunca ha fallado en los momentos importantes.

“Hacer la lista no es sencillo porque hay muchas opciones, sobre todo en ataque porque tenemos muchas opciones. Un poco menos en el mediocampo o en los laterales, pero hay posibilidad de elegir bien a los jugadores que jugarán los próximos amistosos y la Copa del Mundo”, indicó.

“Vinicius nunca ha fallado en los partidos importantes. No recuerdo una semifinal o unos cuartos donde Vini haya fallado. Puede ser que Vinicius se enfadase en Valencia y se saliese del partido, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho. Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si está en la convocatoria. Vinicius es humilde, alegría y con un talento extraordinario”, catapultó.

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