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Futbol

¿Rondón en la NBA? Salomón explica su amor por el basquetbol

Salomón Rondón tras anotar gol con Pachuca en Liga MX I IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:54 - 16 marzo 2026
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El jugador del Pachuca explicó en una entrevista cómo eligió al futbol sobre el deporte ráfaga

El delantero venezolano Salomón Rondón, actual jugador del Pachuca, sorprendió al revelar que en algún momento de su vida pensó en dejar el futbol para dedicarse al basquetbol. El atacante compartió esta historia durante una entrevista, donde recordó cómo el baloncesto fue una de sus grandes pasiones durante su infancia.

En la conversación con Amazon Prime Video, el goleador explicó que su gusto por el deporte comenzó desde muy pequeño y que incluso su familia tiene una curiosa anécdota relacionada con su amor por el futbol desde antes de nacer.

Salomón Rondón celebrando gol ante los Tigres l IMAGO7

La curiosa anécdota de Rondón desde la barriga de su madre

Durante la entrevista, Rondón recordó que su madre suele contar una historia que refleja cómo el futbol estuvo presente en su vida desde el inicio.

"Mi mamá siempre tiene una anécdota de que yo desde la barriga estaba dando patadas. Mi mamá veía futbol y era toda la época de Maradona, entonces yo daba patadas desde la barriga", relató el delantero venezolano.

A pesar de ese vínculo temprano con el futbol, Rondón confesó que hubo una etapa en la que su atención se inclinó más hacia otro deporte.

¿Qué relación tiene Michael Jordan con la carrera de Salomón Rondón?

El atacante del Pachuca explicó que durante su juventud sintió una fuerte atracción por el basquetbol, especialmente por la figura de Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

"Siempre me gustó el baloncesto y desde pequeño miraba el básquet. En algún momento de mi vida pensé en cambiar de deporte, pero mis padres no me dejaron”, comentó el futbolista venezolano en una entrevista que anteriormente concedió a ESPN.

Rondón también reveló que pasaba mucho tiempo viendo videos de la leyenda de los Chicago Bulls, lo que aumentó su admiración por el deporte.

Michael Jordan se mostró contento por la victoria conseguida en NASCAR | AP
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