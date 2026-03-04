Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pachuca vuelve a la senda del triunfo a costa del Necaxa

Idrissi festejando el gol ante Necaxa l IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 21:12 - 03 marzo 2026
Los Tuzos se quedaron con la victoria en el Hidalgo 2-1 en la novena fecha

Se meten al Top 4. Luego de perder ante Mazatlán en su partido anterior, Pachuca volvió a la fila de la victoria tras vencer 2-1 a Necaxa, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026.

Con los goles de Alexei Domínguez y Oussama Idrissi, los dirigidos por Esteban Solari llegaron a cinco victorias en el certamen y se colocaron dentro de los primeros cuatro lugares de la Tabla General.

Pachuca celebra gol ante Necaxa en J9 l IMAGO7

Durante el primer tiempo, el cuadro local mostró superioridad desde el principio. Incluso, antes del gol ya habían tenido distintas aproximaciones de gol. Sin embargo, el dominio de los Tuzos ya era evidente en el terreno de juego y no tardó mucho en abrirse el marcador del encuentro.

¿Cómo se abrío el marcador?

Al minuto 14, en la lateral izquierda de los Tuzos se fabricó una gran jugada colectiva. Luego de una serie de toques rápidos, Brian García se apoyó con Alexei Domínguez. Tras recibir el balón en el área, el canterano del equipo hidalguense encaró y en medio de tres rivales sacó un remate raso a primer poste, suficiente para vencer al arquero rival y poner el 1-0 en el marcador.

Alexéi Domínguez celebra gol ante Necaxa l IMAGO7

Tras el tanto, Pachuca mantuvo la superioridad en el campo y en el mismo primer tiempo amplió su ventaja en la pizarra. Nuevamente desde el lado izquierdo, Brian García mandó un pase a profundidad para Oussama Idrissi. Tras recibir, el marroquí llegó casi a línea de fondo y casi en frente del arquero rival remató y puso el 2-0 en el marcador.

Necaxa descontó

Para la segunda parte, Necaxa descontó con gol de Javier Ruiz en el minuto 53. Y aunque realizaron modificaciones en busca de la victoria, el equipo visitante no fue contundente y no pudo empatar el encuentro.

Necaxa y Pachuca en la Jornada 9 del Clausura 2026 l IMAGO7

Tras este resultado, los Tuzos llegaron a 17 puntos y se colocaron en la cuarta posición de la Tabla General, producto de cinco victorias, dos empates y el mismo número de derrotas. Por otro lado, los Rayos se quedaron en el 12mo lugar de la clasificación con nueve unidades, luego de tres triunfos y sumar su sexto descalabro.

Para la próxima fecha, la cual se jugará este fin de semana, Pachuca recibirá en el Estadio Hidalgo a Puebla el sábado 7 de marzo. Por otro lado, Necaxa también jugará en su casa, el Estadio Victoria, frente a Pumas el viernes 6 de marzo a las 21:00 horas.

