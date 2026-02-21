Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”

“No, la táctica no gana, ganan los jugadores, se gana la jerarquía muchas veces, pero sobre todo para mí, lo que gana siempre es la preparación, el trabajo, el compromiso, y yo creo que el futbol es un deporte muy emocional también, donde el carácter hace falta, la templanza; son valores a los que nosotros les prestamos mucha atención y donde, como desarrollamos jóvenes también en Pachuca, tratamos de apuntar a que crezcan como personas para que crezcan como jugadores”.