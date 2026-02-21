Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”

Esteban Solari en el partido contra Tigres l MexSport
Ricardo Olivares 22:52 - 20 febrero 2026
El técnico de Pachuca habló en conferencia tras su victoria contra los Tigres en el Universitario.

Pachuca logró una victoria importante como visitante ante Tigres y, tras el encuentro, su técnico Esteban Solari analizó el resultado, el desempeño del equipo y algunos momentos del partido en el Universitario.

El triunfo, mérito del grupo y no de la táctica

Pachuca venció a Tigres como visitante y el estratega Tuzo, Esteban Solari, mencionó que el triunfo es directamente de los jugadores y no una victoria desde la cuestión táctica. 

“No, la táctica no gana, ganan los jugadores, se gana la jerarquía muchas veces, pero sobre todo para mí, lo que gana siempre es la preparación, el trabajo, el compromiso, y yo creo que el futbol es un deporte muy emocional también, donde el carácter hace falta, la templanza; son valores a los que nosotros les prestamos mucha atención y donde, como desarrollamos jóvenes también en Pachuca, tratamos de apuntar a que crezcan como personas para que crezcan como jugadores”. 
Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7

Solari minimiza discusión con Guido Pizarro

Solari durante el juego discutía constantemente con Guido Pizarro y el estratega del Pachuca dijo que solo es parte del partido. 

No, nada especial, las cosas que pasan en la cancha se quedan en la cancha siempre, todo el mundo reclama y es normal y, al fin y al cabo, lo que pasa en la cancha queda entre la cancha.
Guido Pizarro, técnico de Tigres | MEXSPORT

Agregó también el funcionamiento de Enner Valencia y Luis Quiñones, exfutbolistas de Tigres

Yo lo he dicho muchas veces, evidentemente son jugadores que nos hacen mejores a nosotros. Hoy pudimos contar de vuelta con Valencia y jugadores como Quiñones que también entren de la manera que entraron, porque a veces no les toca jugar titulares con la calidad que tienen, con la jerarquía que tienen, y entran a jugar sus 20, 30, 40, lo que les toque a tope, y eso nos marca la línea del profe.
Enner Valencia en un partido con Pachuca | MEXSPORT
