Futbol

Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”

Guido Pizarro tras la derrota ante Pachuca en la J7 l IMAGO7
Ricardo Olivares 23:16 - 20 febrero 2026
El entrenador de los Tigres resaltó la unión en el grupo felino

Luego de la derrota de los Tigres ante Pachuca en casa, Guido Pizarro habló sobre el trabajo de grupo antes de la expulsión de Joaquim Pereira que terminó por sentenciar el marcador a favor de la visita con golazo de Kenedy.

“La enseñanza creo que a lo que apuntamos nosotros tenemos que dar mucho más, creo que esos eventos, como decía recién, acá ganamos todos y perdemos todos, pero sabemos que todo está en parejo, donde la concentración tiene que ser máxima, pero internamente lo trabajaremos.” 

Guido Pizarro tras la derrota de Tigres ante Pachuca l IMAGO7

Pizarro dejó en claro que en parte del partido su equipo fue mejor que el rival:  “A nivel futbolístico creo que el equipo fue mejor que el rival, pero seguir mejorando, seguir minimizando eso, porque si pretendemos terminar como debemos terminar, tenemos que aprender de lo que ha pasado.” 

Salomón Rondón ante Tigres l IMAGO7

¿Qué dijo sobre la convocatoria de Lainez?

Por último, el argento habló sobre la no convocatoria de Diego Lainez con la selección mexicana de futbol: “Sí, la verdad no me metería en decisiones de otro, coincidimos que es de los mejores jugadores de la Liga y creo que de mexicanos en la actualidad.”

“Creo que es uno de los mejores a nivel número, a nivel futbolístico, él es muy consciente y está muy enfocado en trabajar para lograr estar, pero ya son decisiones de Aguirre, creo que Diego está muy comprometido acá, está muy comprometido para ayudar a la selección y ojalá que le toque estar", mencionó el DT.

¿Cómo fue el partido? 

La visita insistió y al minuto 32 había logrado marcar por conducto del propio Rondón; sin embargo, el tanto fue anulado por una falta previa sobre Rómulo Zwarg que terminó por destar la polémica sobre el silbante Marco Antonio Ortiz.

Ozziel Herrera aparecería al minuto 38 con un disparo cruzado dentro del área para vencer a Moreno y poner el 1-0 a favor de Tigres. Con la ventaja mínima para los locales se fueron al descanso. Tigres lucía más peligroso, pero el partido cambió al minuto 48, cuando Joaquim Pereira fue expulsado tras una revisión en el VAR.

Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7

Los Tuzos se fueron al frente y encontraron recompensa al minuto 79. Salomón Rondón empató el encuentro con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina, silenciando momentáneamente el Volcán. Cuando todo apuntaba a un empate, Pachuca dio el golpe definitivo. Al 87’, Robert Kenedy sacó un potente disparo desde larga distancia que se incrustó en la portería de Nahuel Guzmán para firmar un auténtico golazo y sellar la remontada. 

