Nahuel Guzmán presume estadísticas de Tigres pese a la derrota ante Pachuca

Tigres dejó escapar una ventaja ante Pachuca en el Estadio Universitario en un partido que terminó siendo más que un simple resultado adverso. La expulsión de Joaquim cambió el rumbo del encuentro y permitió el despertar de los Tuzos, que firmaron una remontada agónica para silenciar El Volcán.

Con goles de Salomón Rondón y un auténtico golazo de media cancha de Kenedy, los hidalguenses le dieron la vuelta al marcador y apagaron el impulso felino. Sin embargo, más allá del resultado, lo que encendió la polémica fue la reacción de Nahuel Guzmán, quien utilizó sus redes sociales para compartir estadísticas del partido que, a su consideración, evidencian otra historia.

Nahuel Guzmán en el duelo ante Pachuca | IMAGO7

El arquero argentino mostró los números del encuentro, en el que Tigres dominó en varios rubros individuales, especialmente en duelos y faltas recibidas. De acuerdo con la imagen compartida, los felinos ganaron 52 duelos totales contra 39, además de imponerse en los duelos en el suelo con 42 ganados de 69 (61%), por encima del 40% de Pachuca.

Otro dato que llamó la atención fue la cantidad de faltas recibidas: 20 por parte de Tigres contra apenas siete de Pachuca. Pese a esto, el equipo de la Bella Airosa no vio tarjetas amarillas ni rojas, mientras que los universitarios terminaron con un expulsado.

Las estadísticas que encendieron la molestia de Nahuel Guzmán

En el apartado disciplinario, la imagen muestra que Pachuca cometió 21 faltas, mientras que Tigres apenas siete. Sin embargo, los Tuzos no recibieron tarjetas amarillas ni rojas, contraste que alimentó la inconformidad del guardameta argentino tras el silbatazo final.

Además, en el rubro de duelos en el suelo, Tigres fue ampliamente superior (61% contra 40%), lo que refuerza la narrativa de que los locales compitieron con intensidad incluso después de quedarse con diez hombres por la expulsión de Joaquim.

Nahuel Guzmán en el partido ante Pachuca | IMAGO7

La expulsión que cambió el partido en El Volcán

La tarjeta roja al defensor brasileño marcó un antes y un después en el encuentro. Hasta ese momento, Tigres tenía controlado el trámite, pero con un hombre menos el equipo de la U de Nuevo León perdió solidez y permitió que Pachuca creciera anímicamente.