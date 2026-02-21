Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo

El periodismo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Juan Francisco Castañeda, reconocido periodista de radio y televisión, y hermano de la comunicadora Mara Patricia Castañeda. La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y figuras del medio expresaron su pesar y recordaron su legado profesional.

Uno de los mensajes que más resonó fue el del cronista deportivo Toño de Valdés, quien dedicó sentidas palabras a quien fuera su compañero y amigo, destacando no solo su calidad periodística, sino también su dimensión humana dentro del gremio.

Juan Francisco Castañeda (DEP) | López-Doriga Digital

Toño de Valdés despide a Juan Francisco Castañeda

Antonio de Valdés fue de los primeros en pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de Juan Francisco Castañeda. A través de sus redes sociales escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento mi ex compañero y amigo Juan Francisco Castañeda. Gran periodista y persona, pronta resignación a familiares y amigos”, mensaje que rápidamente fue replicado por usuarios y colegas del medio.

Las palabras del cronista deportivo reflejan el impacto que tuvo Castañeda entre quienes compartieron redacciones y coberturas con él. La despedida de Toño de Valdés se convirtió en una de las más representativas, al resaltar la cercanía y el respeto profesional que marcó su relación durante años.

Despedida de Toño | Captura de X

Además de De Valdés, periodistas como Alberto Peláez, Alejandro Cacho y Jesús Martín Mendoza también externaron su tristeza, recordándolo como un comunicador íntegro, apasionado por la información y comprometido con su oficio.

¿Quién fue Juan Francisco Castañeda?

Juan Francisco Castañeda fue una figura destacada en los medios de comunicación mexicanos, especialmente en la radio. Durante décadas colaboró estrechamente con Jacobo Zabludovsky como coordinador y productor del icónico noticiero “De 1 a 3” en Radio Red, uno de los espacios informativos más influyentes del país.

A lo largo de su trayectoria también participó en coberturas internacionales, dirigió la revista Entérate y condujo programas como Esfera Pública y Entérate sin Censura en plataformas digitales. Su trabajo se caracterizó por el rigor informativo, la ética profesional y una profunda vocación periodística.

Figuras del periodismo han lamentado la partida de Castañeda | X