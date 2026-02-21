Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca

Gato Ortiz en la polémica por gol anulado ante Pachuca l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:36 - 20 febrero 2026
El silbante decidió anular la ventaja que había puesto Salomón Rondón

La polémica se encendió en el Volcán con el Gato Ortiz, dentro del Tigres vs Pachuca, cuando decidió anular el gol de Salomón Rondón en una jugada que terminó por marcar el rumbo del encuentro. La acción, que en primera instancia parecía legítima, fue invalidada tras señalar una falta previa a favor de los felinos, desatando reclamos inmediatos.

El tanto había llegado dentro del área, donde Rondón logró empujar el balón al fondo de las redes. Sin embargo, antes del disparo final, el árbitro consideró que existió una infracción en el forcejeo entre Christian Rivera y Rômulo Zwarg, señalando falta del jugador que acompañaba la ofensiva.

La repetición mostró que ambos futbolistas se estaban sujetando mutuamente dentro del área. Rivera parecía tomar de la camiseta a Zwarg, pero al mismo tiempo el mediocampista brasileño también jalaba al rival en un intento por ganar la posición. La acción, típica de un tiro de esquina o jugada a balón parado, quedó sujeta a la interpretación arbitral.

Gato Ortiz en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

Así fue la decisión del Gato Ortiz 

Ortiz no dudó en marcar la infracción, anulando de inmediato la anotación del delantero venezolano. La decisión provocó airadas protestas por parte de los jugadores y cuerpo técnico del equipo afectado, quienes consideraron que, de existir contacto, este era recíproco y no determinante para invalidar el gol.

Desde la cabina del VAR no se solicitó una revisión prolongada, lo que incrementó la controversia. En redes sociales, aficionados y analistas coincidieron en que el contacto era compartido y que, en todo caso, ambos futbolistas incurrieron en sujeciones simultáneas, por lo que la decisión resultó rigorista.

Salomón Rondón ante Tigres l IMAGO7

¿Cambió el desenlace del partido?

La anulación cambió el ánimo del partido. Lo que pudo significar la apertura del marcador terminó siendo un golpe anímico para el conjunto de Rondón, mientras Tigres encontró oxígeno tras la decisión arbitral que frenó el festejo visitante y abrió el marcador por conducto de Ozziel Herrera

Especialistas arbitrales dividieron opiniones. Pero en su mayoría la decisión pareció mal ejecutada afectando a la visita bajo el criterio de dejar jugar cuando hay forcejeo compartido, el tanto debió validarse.

Así se pusieron en el área técnica tras polémica en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

Sin embargo, otra jugada al límite fue la que protagonizó en los primeros minutos de la segunda parte cuando el ataque de Pachuca buscan ingresar y fue frenado en los linderos del área grande que terminó con expulsión sobre Joaquim. 

Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
Lamentable muerte afecta a Chivas y América
Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.