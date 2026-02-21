¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores

Christian Martinoli preocupó a muchos por sus ausencias constantes en las transmisiones de TV Azteca, pero la misma televisora del Ajusco confirmó su presencia en el Viernes Botanero para el encuentro entre Puebla y América, calmando parte de la incertidumbre que se había generado en redes sociales.

El regreso del cronista no solo se dio en ese partido, ya que también apareció con un pequeño cameo en el Tigres vs Pachuca, donde sorprendió a la audiencia al meterse a la transmisión de su compañero Carlos Guerrero en un momento que rápidamente se volvió tema entre los aficionados.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti

En esa intervención, Martinoli soltó una frase que fue interpretada como respuesta directa a la ola de especulaciones sobre su estado: “para todos los que me quisieron matar”, en referencia a los diferentes problemas de salud que se le atribuyeron durante el periodo en el que no estuvo narrando.

En los días previos, diversos medios y usuarios difundieron rumores sobre posibles causas de su ausencia, pero ninguno fue confirmado directamente por el propio narrador. Aun así, su reaparición en pantalla y con ese tono sarcástico funcionó como señal de que estaba mejor y de vuelta en circulación.

Luis García y Christian Martinoli | MEXSPORT

¿Desde cuándo se ausentó Christian Martinoli en TV Azteca?

Las faltas de Martinoli comenzaron a notarse desde finales de enero y a lo largo de las primeras semanas de febrero, cuando dejó de aparecer en algunas transmisiones habituales de Liga MX, lo que levantó sospechas porque su presencia suele ser fija en las noches estelares de la televisora.

Sobre las causas, la información que circuló con mayor fuerza apuntó a problemas de salud relacionados con un malestar estomacal que lo obligó a bajarse de transmisiones de última hora. También se manejó la versión de que el padecimiento habría sido más persistente de lo normal, motivo por el que optaron por cuidarlo y darle tiempo de recuperación.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

Mientras él no daba una explicación directa y formal, el tema creció por el peso mediático del narrador y porque su ausencia coincidió con jornadas importantes del torneo. Aun así, la televisora mantuvo el formato con sus narradores habituales, mientras el público seguía esperando una señal clara sobre su estado.