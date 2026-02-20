Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Exjugador del Manchester United y Liverpool acusado de intento de homicidio

Duelo de Manchester United en Old Trafford | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 14:25 - 20 febrero 2026
Patrick Lacey pasó por la cantera de los 'red devils' y los 'reds' y es hermano de Shea Lacey, quien esta temporada ya ha sumado minutos con el primer equipo de Old Trafford.

Patrick Lacey, quien pasó por las categorías inferiores del Manchester United y el Liverpool, se encuentra entre los cuatro individuos acusados de intento de homicidio. Según el Daily Mail, el exfutbolista, de 32 años, fue detenido tras un tiroteo ocurrido el 28 de noviembre. El incidente tuvo lugar en Huyton, a la entrada de una propiedad en Radway Road, donde un hombre de unos 20 años recibió un disparo en la pierna. La víctima fue trasladada al hospital con heridas graves.

Patrick Lacey como jugador | CAPTURA DE PANTALLA

El pasado jueves, la Policía de Merseyside ejecutó una serie de órdenes de registro en Knowsley, Sefton y Liverpool, que resultaron en la detención de Patrick Lacey, antiguo centrocampista de clubes como el Accrington Stanley y el Barrow, que compitió mayoritariamente en las divisiones inferiores del futbol inglés. Además del intento de homicidio, Patrick Lacey, hermano de Shea Lacey, quien esta temporada ha disputado tres partidos con el primer equipo del Manchester United, se enfrenta a cargos de conspiración para cometer homicidio, posesión de escopeta y municiones con intención de poner vidas en peligro, lesiones corporales graves y conspiración para causar lesiones corporales graves.

Junto con el exjugador, fueron acusados de los mismos delitos John Aaron Jones, de 35 años, John George Patrick Hughes, de 31, y Bernard Flynn, de 61. Los cuatro hombres comparecieron ante el tribunal de Liverpool, Knowsley, Sefton y St. Helens el viernes.

Shea Lacey, hermano de Patrik Lacely | X:@ Shealacey10

Patrick Lacey, que no juega al futbol federado desde 2023, también incursionó en una carrera en el boxeo, donde ostenta un récord de 12 victorias y una derrota. El inspector Chris Clark, del equipo de investigación de armas de fuego de la Policía de Merseyside, confirmó la operación. «Estas órdenes coordinadas se ejecutaron como parte de una investigación en curso y los cuatro hombres comparecerán ante el tribunal», afirmó.

Patrick Laceyen la EFL | X:@ EFL
