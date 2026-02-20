Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Lando Norris rompe su relación con Magui Corceiro

Novia de Lando Norris rompe el silencio sobre su relación con el campeón de Fórmula 1 | GROSBY
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 07:27 - 20 febrero 2026
El campeón del mundo sorprendió a sus seguidores con la noticia

Lando Norris, el actual campeón mundial de Fórmula 1, ha puesto fin a su relación con su novia, Magui Corceiro. La noticia ha trascendido durante los test de pretemporada en Baréin.

Lando Norris, Campeón de la F1 | AP

El piloto británico y la actriz y modelo portuguesa de 23 años mantenían una relación desde 2023. De hecho, la portuguesa estuvo presente en el box de McLaren durante el Gran Premio de Abu Dabi, donde Norris destronó a Max Verstappen para alzarse con el título mundial.

La información sobre la ruptura entre Norris y Corceiro ha sido publicada por el diario británico The Sun, citando como fuente un vídeo de TikTok en el que Lando le confiesa a su colega Carlos Sainz Jr. que está de nuevo soltero.

Lando Norris | AP

En el vídeo, Carlos le pregunta a Lando si todo va bien con Magui, a lo que Norris responde negativamente, añadiendo que ya está solo. Sin embargo, debido a la mala calidad del audio del clip, esta última frase no se escucha con total claridad.

El breve vídeo fue grabado mientras los pilotos posaban para una foto conjunta durante las pruebas de esta semana en Baréin.

Norris y Corceiro ya habían roto una vez en 2024, pero se reconciliaron en 2025.

Lando Norris entre lágrimas | AP
