¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Espanyol? Fecha, hora y transmisión

Atlético de Madrid vs. Espanyol representa más que un simple juego más de LaLiga; un enfrentamiento que será clave para las aspiraciones europeas de ambas escuadras.

Choque con aspiraciones europeas

Atlético de Madrid y Espanyol viven momentos muy irregulares en La Liga; ambos conjuntos vienen de resultados adversos, aunque los Colchoneros con una carga de partidos mayor que los de Cataluña.

Atlético de Madrid se encuentra en la posición 4, detrás del Villarreal por tan solo 3 unidades de diferencia. Los Colchoneros registran una marca de trece ganados, seis empates y cinco perdidos, con 38 goles a favor y 21 en contra, teniendo una diferencia de +17.

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone vienen de golear al Barcelona en compromiso de la Copa del Rey, aunque desgraciadamente para los rojiblancos, no han podido ganar sus últimos 2 juegos, cayendo ante el Rayo Vallecano en Liga y empatando contra el Brujas en la Champions League.

Club Brujas vs Atlético de Madrid | AP

Espanyol se encuentra en la 6.ª posición, registrando diez victorias, cinco empates y nueve derrotas, con 29 goles a favor y 33 en contra, teniendo una diferencia de -4.

Los dirigidos por Marco Oteo llevan una racha de 7 partidos sin conocer la victoria, por lo que este sábado esperan salir del mal momento para no perder posiciones en la tabla.

Espanyol l RCDEspanyol

¿Dónde ver el partido Atlético de Madrid vs. Espanyol?

El partido se llevará a cabo en el Riyadh Air Metropolitano el 21 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 14:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Sky Sports o en Blue To Go en plataforma de streaming.