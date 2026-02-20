Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Espanyol? Fecha, hora y transmisión

Emiliano Cárdenas Ramírez 16:33 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Riyadh Air Metropolitano será el lugar donde salten chispas cuando Atlético de Madrid y Espanyol se enfrenten este sábado 21 de febrero.

Atlético de Madrid vs. Espanyol representa más que un simple juego más de LaLiga; un enfrentamiento que será clave para las aspiraciones europeas de ambas escuadras.

Choque con aspiraciones europeas

Atlético de Madrid y Espanyol viven momentos muy irregulares en La Liga; ambos conjuntos vienen de resultados adversos, aunque los Colchoneros con una carga de partidos mayor que los de Cataluña.

Atlético de Madrid se encuentra en la posición 4, detrás del Villarreal por tan solo 3 unidades de diferencia. Los Colchoneros registran una marca de trece ganados, seis empates y cinco perdidos, con 38 goles a favor y 21 en contra, teniendo una diferencia de +17.

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone vienen de golear al Barcelona en compromiso de la Copa del Rey, aunque desgraciadamente para los rojiblancos, no han podido ganar sus últimos 2 juegos, cayendo ante el Rayo Vallecano en Liga y empatando contra el Brujas en la Champions League.

Club Brujas vs Atlético de Madrid | AP
Club Brujas vs Atlético de Madrid | AP

Espanyol se encuentra en la 6.ª posición, registrando diez victorias, cinco empates y nueve derrotas, con 29 goles a favor y 33 en contra, teniendo una diferencia de -4.

Los dirigidos por Marco Oteo llevan una racha de 7 partidos sin conocer la victoria, por lo que este sábado esperan salir del mal momento para no perder posiciones en la tabla.

Espanyol l RCDEspanyol

¿Dónde ver el partido Atlético de Madrid vs. Espanyol? 

El partido se llevará a cabo en el Riyadh Air Metropolitano el 21 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 14:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Sky Sports o en Blue To Go en plataforma de streaming. 

Atlético de Madrid visitará a Brujas en un duelo de vital importancia | AP
Últimos videos
Lo Último
18:50 Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
18:37 ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
18:34 ¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
18:29 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
18:26 Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
18:25 Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
18:12 Abierto Mexicano de Tenis 2026 y una experiencia premium: Caliente.mx prepara algo especial para sus usuarios y los aficionados al tenis
18:04 Esto dijo Elías Montiel sobre fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid
18:01 Víctor Velázquez visita La Noria previo al encuentro entre Cruz Azul y Chivas
17:45 Estadio AKRON responde a Jana Gutiérrez tras criticas al césped del recinto
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol ¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
4
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
5
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
6
Contra ¡Shakira GRATIS en el Zócalo! Confirma concierto en CDMX para el próximo 1 de marzo
Te recomendamos
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
Futbol
20/02/2026
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Futbol
20/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
NFL
20/02/2026
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Contra
20/02/2026
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Opinión
20/02/2026
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
Futbol
20/02/2026
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada