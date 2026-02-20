Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Próximo Blaugrana? Barcelona interesado en la Hormiga González

Armando 'Hormiga' González | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:21 - 20 febrero 2026
Los Blaugranas ya habrían tenido un acercamiento con el entorno del futbolista

Armando ‘Hormiga’ González sigue generando interés en Europa, el futbolista del CD Guadalajara habría llamado la atención del atacante desde el FC Barcelona; sin embargo, no es el único después de que se diera a conocer el rechazo al CSKA de Moscú se han destapado otros clubes. 

De acuerdo con información de ESPN, son varios equipos que tienen en el radar al delantero de las Chivas entre ellos; West Ham, Celtic y el conjunto Blaugrana, este último asegura que tuvo un primer acercamiento con el entorno del jugador, sin nada concreto al momento.

El mismo medio asegura que tanto los ingleses como lo escoces simplemente se encuentran siguiendo de cerca a González. A esto se le suma el otro interés que había mostrado previamente el Feyenoord de la Eredivisie y que conoce muy bien al jugador mexicano.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

¿Rechazaron al CSKA de Moscú?

De acuerdo con información de ESPN, el delantero y Chivas recibieron una importante oferta del CSKA de Moscú. Según el reporte, el equipo ruso estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares del delantero previo al cierre de mercado ruso que era este 19 de febrero. Con esto, González se uniría a Luis Chávez y César Montes en el futbol ruso.

Hormiga González festejando en el Clasico Nacional a lo Cubo Torres l X:Chivas

A pesar de la oferta millonaria del conjunto ruso, González rechazó la oferta para seguir jugando con el equipo rojiblanco. De acuerdo con la misma información, la Hormiga quiso quedarse en Chivas y así pelear por un boleto para ir al mundial.

González no quiso llegar al equipo ruso debido a que al competir en competencias europeas' el mexicano decidió mantenerse en la Liga MX donde ha logrado llenarle el ojo a Javier Aguirre y ser parte de las recientes convocatorias del Tricolor.

Cáceres y Hormiga González | MEXSPORT
Cáceres y Hormiga González | MEXSPORT

El presente de la Hormiga González 

El delantero mexicano de Chivas, Armando González, atraviesa el mejor momento de su carrera y su explosión goleadora no ha pasado desapercibida fuera del país. A sus 23 años, el atacante rojiblanco se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Liga MX.

En la actual campaña suma 17 goles en 24 partidos oficiales, cifras que lo colocan como el segundo mejor goleador Sub-23 del planeta en la temporada 2025-2026, tomando en cuenta futbolistas menores de 23 años en ligas de primera división alrededor del mundo.

