Especiales

Abierto Mexicano de Tenis 2026 y una experiencia premium: Caliente.mx prepara algo especial para sus usuarios y los aficionados al tenis

Alexander Zverev | ESPECIAL
Axel Fernández
Axel Fernández 18:12 - 20 febrero 2026
El torneo tricolor promete muchas emociones y Caliente.mx llevará lo mejor a sus usuarios

La emoción se acerca y con ella una experiencia premium. A partir de este lunes 23 al sábado 28 de febrero, Acapulco será el epicentro del deporte internacional con la edición 2026 del Abierto Mexicano de Tenis, certamen del serial ATP 500 que celebra su edición número 33, en la Arena GNP Seguros.

Como es costumbre, a lo largo del evento de tenis más importante de América Latina, Caliente.mx mantiene su presencia dentro del torneo, mismo que reunirá a 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles, con una bolsa de premios de 2 millones 469 mil 450 dólares.

Learner Tien, en México | ESPECIAL

Con experiencia premium

La casa de apuestas contará con presencia en todas las canchas del evento y dispondrá además de un espacio de hospitality propio, concebido como un punto de pausa estratégico entre partidos. Esta propuesta buscará ofrecer a los asistentes una experiencia premium, combinando visibilidad de marca con un entorno pensado para el descanso, la interacción y el disfrute en medio de la competencia.

Por ello, el espacio fue concebido para que tanto nuevos usuarios como otros activos puedan seguir en vivo otros eventos deportivos, disfrutar del ambiente con bebidas y relajarse mientras el torneo marca el ritmo de la jornada.

Además, se dispondrá de un acompañamiento especial para quienes deseen conocer en profundidad el funcionamiento de la aplicación de Caliente.mx y comprender, de manera práctica, cómo hoy es posible seguir el deporte en tiempo real desde el entorno digital. La iniciativa busca acercar la tecnología a los usuarios y facilitar una experiencia más interactiva y personalizada.

Para esta edición, el cartel deportivo sobresale por la presencia de cuatro jugadores ubicados en el Top 10 del ranking ATP, junto a figuras consolidadas del circuito que aseguran enfrentamientos de alto nivel desde las primeras rondas. La combinación de talento emergente y experiencia promete elevar la competitividad del torneo y ofrecer un espectáculo de jerarquía internacional desde el inicio.

Alex Michelsen | ESPECIAL

Jugadores confirmados

  • Alexander Zverev (3)

  • Alex de Miñaur (6)

  • Casper Ruud (13)

  • Alejandro Davidovich Fokina (14)

  • Flavio Cobolli (22)

  • Cameron Norrie (27)

  • Brandon Nakashima (30)

  • Valentin Vacherot (31)

  • Frances Tiafoe (34)

El torneo contará además con la presencia del argentino Juan Martín del Potro como embajador, monarca en Acapulco en 2018 y una de las figuras más queridas por la afición mexicana.

Tomas Machac | ESPECIAL

Evento que hace latir a Acapulco

El Abierto Mexicano de Tenis se consolida como un motor estratégico para la actividad turística y económica de Guerrero, al posicionar a Acapulco como un destino referente en la organización de eventos de talla internacional.

El torneo no solo fortalece la proyección global del puerto, sino que también impulsa la llegada de visitantes nacionales y extranjeros en una de las semanas de mayor ocupación del año, dinamizando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y los servicios.

