Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Yuki Tsunoda volverá a conducir un monoplaza con Red Bull!

Yuki Tsunoda fue ascendido a Red Bull | AP
Emiliano Arias Pacheco 19:31 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto nipón estará en una exhibición en San Francisco con los de Milton Keynes

La historia de Yuki Tsunoda en Red Bull dio un giro inesperado tras una complicada Temporada 2025 en la Fórmula 1. El piloto japonés, que había sido promovido al equipo principal tras la salida de Liam Lawson, no logró consolidar resultados sólidos y finalmente perdió su asiento rumbo a 2026.

Red Bull decidió realizar cambios en su alineación después de un año irregular para Tsunoda, marcado por dificultades para sumar puntos y mantener el ritmo frente a la exigencia del equipo de Milton Keynes. La escudería apostará ahora por Isack Hadjar como nuevo compañero de Max Verstappen en la parrilla.

El RB22, nuevo monoplaza de Red Bull | AP

A pesar de perder su lugar como titular, Tsunoda no saldrá completamente de la estructura. Red Bull confirmó que el japonés continuará vinculado al equipo como piloto de pruebas y reserva, rol que lo mantendrá activo en el desarrollo del monoplaza y listo ante cualquier eventualidad durante la temporada.

En este nuevo papel, el nipón tendrá presencia en distintos eventos promocionales y sesiones de prueba. De hecho, estará este sábado 21 de febrero en San Francisco manejando el nuevo RB22, marcando así su primera aparición pública tras confirmarse su cambio de rol.

¿Por qué Yuki Tsunoda perdió su asiento en Red Bull?

La decisión de Red Bull responde principalmente a criterios deportivos. Tsunoda sustituyó a Liam Lawson en medio de la temporada anterior, pero sus actuaciones no lograron convencer plenamente a la directiva. La falta de consistencia y los resultados por debajo de las expectativas pesaron en el análisis final del equipo.

Por otro lado, Isack Hadjar mostró un rendimiento destacado en la estructura junior, lo que aceleró su ascenso al equipo principal. Red Bull, fiel a su filosofía de impulsar talento joven, optó por darle la oportunidad al francés como parte de su proyecto a mediano y largo plazo.

Aunque el golpe es duro para Tsunoda, el japonés se mantiene dentro del entorno competitivo de la Fórmula 1. Como piloto reserva, trabajará en el simulador, participará en sesiones privadas y seguirá de cerca la evolución del RB22 durante la temporada 2026.

Yuki Tsunoda | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
21:04 Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
21:01 ¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
21:00 CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
20:37 ¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
20:36 Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
20:36 ¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.
20:31 Real Betis vs Rayo Vallecano: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J25 de LaLiga?
20:28 Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1,500 metros
20:02 Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026
20:00 Chivas, encabezados por Hormiga González, aterriza en Puebla para duelo ante Cruz Azul
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Empelotados
20/02/2026
¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
Lucha
20/02/2026
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Lucha
20/02/2026
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
20/02/2026
¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.