¡Yuki Tsunoda volverá a conducir un monoplaza con Red Bull!

La historia de Yuki Tsunoda en Red Bull dio un giro inesperado tras una complicada Temporada 2025 en la Fórmula 1. El piloto japonés, que había sido promovido al equipo principal tras la salida de Liam Lawson, no logró consolidar resultados sólidos y finalmente perdió su asiento rumbo a 2026.

Red Bull decidió realizar cambios en su alineación después de un año irregular para Tsunoda, marcado por dificultades para sumar puntos y mantener el ritmo frente a la exigencia del equipo de Milton Keynes. La escudería apostará ahora por Isack Hadjar como nuevo compañero de Max Verstappen en la parrilla.

El RB22, nuevo monoplaza de Red Bull | AP

A pesar de perder su lugar como titular, Tsunoda no saldrá completamente de la estructura. Red Bull confirmó que el japonés continuará vinculado al equipo como piloto de pruebas y reserva, rol que lo mantendrá activo en el desarrollo del monoplaza y listo ante cualquier eventualidad durante la temporada.

En este nuevo papel, el nipón tendrá presencia en distintos eventos promocionales y sesiones de prueba. De hecho, estará este sábado 21 de febrero en San Francisco manejando el nuevo RB22, marcando así su primera aparición pública tras confirmarse su cambio de rol.

¿Por qué Yuki Tsunoda perdió su asiento en Red Bull?

La decisión de Red Bull responde principalmente a criterios deportivos. Tsunoda sustituyó a Liam Lawson en medio de la temporada anterior, pero sus actuaciones no lograron convencer plenamente a la directiva. La falta de consistencia y los resultados por debajo de las expectativas pesaron en el análisis final del equipo.

Por otro lado, Isack Hadjar mostró un rendimiento destacado en la estructura junior, lo que aceleró su ascenso al equipo principal. Red Bull, fiel a su filosofía de impulsar talento joven, optó por darle la oportunidad al francés como parte de su proyecto a mediano y largo plazo.

Aunque el golpe es duro para Tsunoda, el japonés se mantiene dentro del entorno competitivo de la Fórmula 1. Como piloto reserva, trabajará en el simulador, participará en sesiones privadas y seguirá de cerca la evolución del RB22 durante la temporada 2026.