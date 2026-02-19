Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez mejora los tiempos de Cadillac en el segundo día de test en Bahrein

Checo Pérez, en Bahrein | AP
Axel Fernández
Axel Fernández 12:30 - 19 febrero 2026
El mexicano cambia el estado de ánimo de la escudería estadounidense, la cual debutará en la F1 este 2026

Agárrense. La pretemporada de Fórmula 1 se acerca a su fin y en su penúltima jornada tuvo a un protagonista: el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien vuelve a la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin en la pretemporada de la F1 2026 | AP
Checo Pérez, en la pretemporada de la F1 2026 | AP

¿Cómo le fue a Checo Pérez en Bahrein?

El piloto tapatío de Cadillac ha disipado las dudas iniciales que rodearon al equipo debutante en la F1 tras un comienzo complicado el día anterior y una mañana difícil para su compañero, Valtteri Bottas.

La escudería estadounidense marcó su mejor tiempo hasta la fecha en el segundo día de pruebas en Sakhir. Pérez Mendoza logró rebajar en más de un segundo y medio el registro que Bottas había establecido la semana pasada en el mismo circuito de Sakhir.

La marca de Checo Pérez

Checo completó 50 vueltas y fijó su mejor crono en 1m35.369seg. Este tiempo es significativamente inferior al 1m36.824seg de Bottas de la semana anterior, lo que representa una mejora de 1.455 segundos.

Checo Pérez y Valtteri Bottas | @Cadillac_F1

Más calma en Cadillac

Con esta actuación, Checo Pérez ha calmado las alarmas en Cadillac. El equipo había sufrido problemas con los sensores el día anterior, y en la sesión matutina de hoy, Bottas solo pudo registrar un 1m40.193seg, en 58 giros.

Las sensaciones en la escudería, que debuta en la F1 en este 2026, son ahora más optimistas, especialmente tras el desempeño de Sergio Michel, quien finalizó en la décimo cuarta posición, a poco más de dos segundos y medio del líder del día, Kimi Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli con Mercedes en la Fórmula 1 | AP
Andrea Kimi Antonelli con Mercedes en la Fórmula 1 | AP

Resultados del Día 2 de Test en Bahrein

Un total de 16 pilotos participaron en la penúltima jornada de pretemporada en Sakhir. Kimi Antonelli y Oscar Piastri fueron los únicos capaces de rodar por debajo del 1m33seg, finalizando en un empate técnico con una diferencia de apenas 58 milésimas entre ellos.

Mañana se celebrará el último día de pruebas antes del inicio de la temporada con el Gran Premio de Australia, el fin de semana del 8 de marzo.

