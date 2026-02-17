F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla

La Temporada 2026 de Fórmula 1 será una muy especial para la afición mexicana, que aguarda con ansias el regreso de Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano volverá a la parrilla después de ausentarse en 2025, como parte de la alineación de Cadillac, que debutará en la categoría como el undécimo equipo.

Además de su regreso a la pista, Checo tendrá una campaña especial, ya que puede convertirse en el piloto de Latinoamérica con más vueltas completadas en la F1. Y aunque a través de los años la categoría ha cambiado, con más carreras en el calendario y algunos circuitos más largos, no deja de ser un hito importante para el tapatío, que además superará a un histórico brasileño.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin en la pretemporada de la F1 2026 | AP

Los pilotos latinoamericanos con más vueltas en la historia de F1

Por ahora, el piloto latinoamericano con más vueltas en la Fórmula 1 es Rubens Barrichello, con un total de 16 mil 631 vueltas a lo largo de 19 temporadas. El brasileño supera por mil 142 giros a Checo, que podría superar dicha marca en casa y frente a su afición.

Si no abandona en ningún Gran Premio y completa todas las carreras, Pérez Mendoza llegará al Gran Premio de México con nueve vueltas menos que Barrichello. Por lo que en los primeros diez giros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el tapatío superará el récord del expiloto de Jordan, Ferrari y Williams, entre otras escuderías.

Checo Pérez, en el Cadillac de práctica | @Cadillac_F1

Independientemente de lo que logre Checo Pérez en esta Temporada 2026, el mexicano está en la segunda posición de la tabla de pilotos latinoamericanos con más vueltas en la Fórmula 1. Detrás de él se encuentra Felipe Massa, quien es el tercer competidor latino que logró superó las diez mil vueltas, con 14 mil 852 en total.

El Top 5 lo completan otros dos brasileños, Nelson Piquet con 9 mil 873, y Ayrton Senna con 8 mil 219. Emerson Fittipaldi (7,291), Carlos Reutman (6,986) y Juan Pablo Montoya (4.916) completa el listado, con menos de la mitad de vueltas que hasta ahora ha completado Pérez Mendoza en la categoría.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la primera semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán una nueva oportunidad de probar los autos antes del inicio de la campaña. Esta segunda ronda de tests está programada del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Después de esta segunda etapa de la pretemporada, pasarán un par de semanas antes del inicio de la temporada. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria. En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas.