Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla

Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:05 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano regresará a la parrilla ese año como parte de la alineación de Cadillac, que debutará en la categoría

La Temporada 2026 de Fórmula 1 será una muy especial para la afición mexicana, que aguarda con ansias el regreso de Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano volverá a la parrilla después de ausentarse en 2025, como parte de la alineación de Cadillac, que debutará en la categoría como el undécimo equipo.

Además de su regreso a la pista, Checo tendrá una campaña especial, ya que puede convertirse en el piloto de Latinoamérica con más vueltas completadas en la F1. Y aunque a través de los años la categoría ha cambiado, con más carreras en el calendario y algunos circuitos más largos, no deja de ser un hito importante para el tapatío, que además superará a un histórico brasileño.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin en la pretemporada de la F1 2026 | AP
Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin en la pretemporada de la F1 2026 | AP

Los pilotos latinoamericanos con más vueltas en la historia de F1

Por ahora, el piloto latinoamericano con más vueltas en la Fórmula 1 es Rubens Barrichello, con un total de 16 mil 631 vueltas a lo largo de 19 temporadas. El brasileño supera por mil 142 giros a Checo, que podría superar dicha marca en casa y frente a su afición.

Si no abandona en ningún Gran Premio y completa todas las carreras, Pérez Mendoza llegará al Gran Premio de México con nueve vueltas menos que Barrichello. Por lo que en los primeros diez giros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el tapatío superará el récord del expiloto de Jordan, Ferrari y Williams, entre otras escuderías.

Checo Pérez, en el Cadillac de práctica | @Cadillac_F1

Independientemente de lo que logre Checo Pérez en esta Temporada 2026, el mexicano está en la segunda posición de la tabla de pilotos latinoamericanos con más vueltas en la Fórmula 1. Detrás de él se encuentra Felipe Massa, quien es el tercer competidor latino que logró superó las diez mil vueltas, con 14 mil 852 en total.

El Top 5 lo completan otros dos brasileños, Nelson Piquet con 9 mil 873, y Ayrton Senna con 8 mil 219. Emerson Fittipaldi (7,291), Carlos Reutman (6,986) y Juan Pablo Montoya (4.916) completa el listado, con menos de la mitad de vueltas que hasta ahora ha completado Pérez Mendoza en la categoría.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la primera semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán una nueva oportunidad de probar los autos antes del inicio de la campaña. Esta segunda ronda de tests está programada del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Después de esta segunda etapa de la pretemporada, pasarán un par de semanas antes del inicio de la temporada. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria. En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP
Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahrein durante la pretemporada de F1 | AP
Últimos videos
Lo Último
23:05 F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
23:02 ¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
22:42 Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
22:09 ¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
22:05 WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
21:53 Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
21:30 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
21:28 Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League
21:26 Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América
21:10 Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año
Tendencia
1
Contra Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
2
Futbol Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
3
Contra Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
4
Futbol ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
5
Futbol ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
6
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
Te recomendamos
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
16/02/2026
F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Futbol
16/02/2026
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
Contra
16/02/2026
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
Contra
16/02/2026
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Lucha
16/02/2026
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
Contra
16/02/2026
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe