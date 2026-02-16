¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente

Luego de un gran paso de Gabriel Milito como DT del Chivas, en Liga MX, desde Argentina hinchas del Independiente de Avellaneda han levantado suspiros por tener al entrenador, pero como presidente en el Rey de Copas en busca de recuperar la identidad.

En los últimos días se ha desatado el alboroto con los buenos comentarios por parte de los hinchas por querer a su equipo nuevamente con esa grandeza que ha perdido en el futbol argentino, todo esto surgido desde una cuenta en X que ha lanzado una pregunta sobre Milito y su regreso a casa.

“¿Es Gabriel Milito el presidente que necesita Independiente para salir adelante?”, fue la pregunta lanzada desde la cuenta Independiente No Duerme y los comentarios en su mayoría han sido aprobando el soñado regreso para el despertar del equipo.

Independiente de Avellaneda ante Su afición l X:Independiente

¿Cuáles fueron los comentarios?

Los hinchas del Independiente fueron positivos: "¡Obvio! Ama al club. Lo conoce. Es honesto. Es sincero. Te va a decir la posta. Debería prepararse en Administración. Armar un buen equipo de trabajo. Sin nadie de por lo menos 12 o más años de antigüedad en el club. Por ejemplo: no Daniel Seoane. No Montaña. No Damiani. No Ritondo".

Milito, con Chivas | Imago7

"Totalmente, necesitamos dirigentes con amor al club, si no es él tiene que ser Islas". "Sin ningún tipo de dudas, pero hay que entender que no va a ser fácil para él y habrá que bancar un proceso, porque esto es política en definitiva y se sabe cómo es eso. Necesitamos más un Verón que un Riquelme", resaltan entre los comentarios.

"Tiene que estar en el club sí o sí, presidente, manager, DT lo que sea". "Creo que sería una muy buena opción. Pero todavía le gusta más el juego que la política", "Síííí x Dios q sí !!!!!", “Sí... Este tipo sí tiene amor por el club, él puede sacarlo adelante”, son tan solo algunos comentarios.

¿Es Gabriel Milito el Presidente que necesita #Independiente para salir adelante? pic.twitter.com/x9RI5hNyoz — Independiente No Duerme (@CAInoduerme) February 12, 2026

¿Milito mantendrá su palabra?

Gabriel Milito dejó palabras alentadoras durante su presentación con Chivas que hoy mantienen tranquila a la afición rojiblanca: "Estoy acá para cumplir mi contrato y, si es posible, extenderlo. Mientras trabajo, me centro en donde estoy, agradezco día con día y jamás escucharé a un club mientras esté en Chivas. Jamás. Así ha sido siempre en mi carrera y en esta oportunidad no será diferente".

Gabriel Milito en declaraciones tras el partido | Alfredo Olivarez