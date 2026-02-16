Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Boxeadores recibirán más de 9 mil 500 pesos por dar clases a 100 mil jóvenes en el país

Boxeando por la Paz es un nuevo programa social del gobierno federal/Presidencia de México
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:21 - 16 febrero 2026
La presidenta Sheinbaum presentó el programa Boxeando por la Paz que tiene como objetivo fomentar el deporte y alejar a jóvenes de actividades delictivas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa Boxeando por la Paz, con el cual se busca fomentar la actividad deportiva para que niñas, niños y jóvenes se alejen de las drogas o de los grupos delictivos, además de beneficiar a boxeadores con un sueldo mensual y afiliación al Seguro Social.

La presidenta Sheinbaum presentó el programa social Boxeando por la Paz/Presidencia de México

Presentación desde Palacio Nacional

Desde Palacio Nacional, acompañada de Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas del Bienestar; de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); y de boxeadores y exboxeadores como Cristian Mijares, Isaac ‘El Pitbull’ Cruz, Mariana ‘Barby’ Juárez y David Picasso, entre otros, la mandataria dio a conocer este nuevo programa social.


El proyecto estará integrado por unos 5 mil boxeadores profesionales de todo el país y beneficiará a 100 mil jóvenes.

¿En qué consiste Boxeando por la Paz?

El programa consiste en clases gratuitas de boxeo de una hora diaria —de lunes a viernes— dirigidas a personas de 6 a 29 años.


El objetivo es claro:
Fomentar el deporte.
Prevenir adicciones.
Alejar a jóvenes de la delincuencia organizada.


Las clases comenzarán el 2 de marzo y se impartirán en deportivos, gimnasios o espacios abiertos de toda la República Mexicana.

El objetivo es fomentar el deporte en jóvenes para alejarlos de adicciones o actividades delictivas/Pixabay

Los centros de trabajo son los gimnasios, van a recibir un apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y se abren las inscripciones para 100 mil niñas, niños, jóvenes en el país, para una hora diaria de clase. Tiene muchas virtudes el programa.

Invitar a los jóvenes para que no se acerquen a las drogas, a un grupo delictivo, ¿quiénes van a ser sus maestros?, campeones, jóvenes. Y al mismo tiempo estamos apoyando a los jóvenes”, comentó la presidenta Sheinbaum.

Sueldo y seguridad social para boxeadores

Los encargados de impartir las clases serán aproximadamente 5 mil boxeadores profesionales, quienes deberán integrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.


Como beneficio recibirán:

  • 9 mil 582 pesos mensuales

  • Seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Claudia Sheinbaum Pardo es nuestra campeona, las clases masivas y el día de hoy, dos días después del aniversario 63 del Consejo se oficializa un programa que no tiene precedentes en el mundo, lloramos de alegría (...) el boxeo, más que nunca, va a estar boxeando por la paz”, declaró Mauricio Sulaimán.
Los profesores serán unos 5 mil boxeadores que recibirán un sueldo mensual superior a los 9 mil 500 pesos/Presidencia de México

¿Cómo inscribirse al programa?

Los boxeadores y exboxeadores interesados en participar como instructores deben ingresar a la página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. El periodo de inscripción estará abierto del 16 al 28 de febrero.

