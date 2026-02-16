Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Adiós, "Cheetah"! Tyreek Hill es cortado por los Miami Dolphins

Tyreek Hill, ex receptor de los Miami Dolphins | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:14 - 16 febrero 2026
Miami decidió poner fin a la era de Hill en los Dolphins mientras el receptor estrella se recupera de una dura lesión de rodilla

Los Dolphins han comenzado ya la reconstrucción de la franquicia de cara a la próxima temporada y Miami ha decidido cortar a uno de sus elementos más importantes a la ofensiva, el receptor Tyreek Hill, según informó Tom Pelissero de NFL Network, citando fuentes cercanas al equipo.

Tyreek Hill con Miami| AP

Hill, quien ha sido seleccionado ocho veces al Pro Bowl y cinco veces All-Pro, se encuentra actualmente en rehabilitación por una grave lesión en la pierna sufrida durante la temporada 2025. Según Pelissero, no está claro cuándo podrá volver a jugar en 2026, si es que lo hace. El periodista añadió que 11 millones de dólares de su contrato se habrían garantizado este mes.

Considerado durante años como la amenaza profunda más veloz y peligrosa de la NFL, Hill entrará en la agencia libre a sus 32 años con un impresionante historial de 819 recepciones para 11.363 yardas y 83 touchdowns. Aunque puede firmar con cualquier equipo de inmediato, sin esperar al inicio del nuevo año de la liga en marzo, lo más lógico sería que Hill se tomara un tiempo para evaluar su futuro, dada su edad y la gravedad de la lesión.

NÚMEROS DE HILL CON MIAMI

En la temporada 2025, Hill acumulaba 21 recepciones para 265 yardas y un touchdown cuando sufrió una luxación de rodilla y rotura de ligamentos en la Semana 4.

Su etapa en los Dolphins concluye tras cuatro temporadas. Las dos primeras se caracterizaron por un ataque aéreo dominante. Después de su traspaso desde los Chiefs antes de la temporada 2022, Hill logró dos campañas consecutivas con más de 1.700 yardas de recepción, ambas con 119 recepciones. En 2023, lideró la liga con las mejores marcas de su carrera tanto en yardas (1.799) como en touchdowns de recepción (13).

Tyreek Hill estará en el duelo ante Bills | AP

Aunque es poco probable que su rendimiento tras la lesión alcance las cotas de su pasado, su nombre seguirá siendo atractivo para muchos equipos, independientemente de su plazo de recuperación.

Su marcha, junto con la de Westbrook-Ikhine, deja a Miami con solo dos receptores en la plantilla que superaron las diez recepciones la temporada pasada: Jaylen Waddle y Malik Washington. Cedrick Wilson, quien fue titular en cinco de sus diez partidos en 2025, y D'Wayne Eskridge, que jugó 13 encuentros, serán agentes libres. Además, persiste la incertidumbre sobre quién será el mariscal de campo, dado que el futuro de Tua Tagovailoa también está en el aire.

MIAMI HACE ESPACIO EN EL TOPE SALARIAL

Antes de la noticia sobre Hill, Pelissero ya había informado que los Dolphins también cortaban al cazamariscales Bradley Chubb, al guardia James Daniels y al receptor Nick Westbrook-Ikhine. Estos cuatro despidos liberan más de 56 millones de dólares en espacio salarial para 2026, marcando el inicio de una profunda reestructuración del equipo bajo el nuevo entrenador Jeff Hafley y el gerente general Jon-Eric Sullivan.

La reconstrucción del cuerpo de receptores ha comenzado oficialmente, de forma similar a la renovación de la línea defensiva con la salida de Chubb. Este es un paso necesario después de que los Dolphins pasaran de dos apariciones consecutivas en los playoffs a dos temporadas seguidas con récord negativo.

El espacio salarial generado este lunes coloca a Miami en una mejor posición para buscar refuerzos en la agencia libre y cubrir las carencias. Hace apenas 24 horas, el equipo superaba el tope salarial en unos 17,4 millones de dólares. Los Dolphins también poseen la undécima selección global en el draft de abril.

Tyreek Hill| AP

Varias caras conocidas de la era de Mike McDaniel se han ido, y pronto serán reemplazadas por sangre nueva en el primer año del régimen de Hafley y Sullivan.

