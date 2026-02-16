Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"

Nico Ibáñez puso el 2-0 en el partido | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 00:45 - 16 febrero 2026
El delantero argentino ha regresado a la senda del gol y lo hizo ante su exequipo en el cierre de la Jornada 6

En tan solo una semana, Nico Ibáñez ha cambiado de equipo y además, ya ha anotado en un par de ocasiones con Cruz Azul, el club al cual llegó. Lo interesante de esto es a quien le ha marcado, pues el festejo que tuvo mostraba otra cosa por completo.

Su primer gol fue ante Vancouver en la Concachampions, pero el segundo lo ha logrado en contra de Tigres, el que era su equipo hasta hace poco más de una semana, causándole alegría pese a haber hecho perder a sus antiguos compañeros.

Nicolás Larcamón se mostró contento por el resultado a favor | MexSport

Felicidad absoluta por el gol

Después de haber sido el autor del gol con el cual Cruz Azul ha vencido a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc, Nico Ibáñez se mostró bastante contento por lo sucedido en el partido de la Jornada 6, ya que ha significado su regreso a la senda del gol.

Muy feliz, muy contento de volver a anotar, veníamos trabajando para que se me dieran las cosas; gracias a Dios hoy se nos dio y con victoria. Contento porque sirve para darle tranquilidad al equipo también

Pese a los que algunos pensarían, Nico disfrutó mucho el haber anotado en contra de su exequipo, pues el festejo fue más que efusivo al ver el balón ingresar a la portería defendida por Nahuel Guzmán.

¿Qué viene para La Máquina?

En el marco de la Jornada 7, Cruz Azul vivirá lo que puede ser el partido más llamativo en lo que va del torneo, pues Chivas los visitará en el Estadio Cuauhtémoc, pero eso no es todo, ya que las posiciones en la tabla le dan el ingrediente extra.

Guadalajara llega como el primer lugar del campeonato tras haber ganado sus seis partidos anteriores, incluido el Clásico ante América; sin embargo, aunque con cinco puntos de diferencia, La Máquina es el segundo puesto, así que llega como su máximo perseguidor después de un torneo.

Cruz Azul venció a los Felinos en calidad de local | MexSport

Si los cementeros llegaran a ganar en el duelo de la séptima fecha, no podrían alcanzar en puntos a los Rojiblancos; sin embargo, sí se quedarían a tan solo dos puntos del liderato, por lo que es un compromiso de vital importancia.

