Futbol

Partidos de hoy 16 de febrero de 2026

Barcelona y Chivas son dos de los equipos protagonistas de la jornada | AP, Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 00:10 - 16 febrero 2026
Poca actividad europea y un lunes cargado de Liga MX Femenil para abrir la semana

Después de un fin de semana romántico, la actividad futbolera continúa este lunes 16 de febrero en pocos frentes, pero con vistas al futuro de varios clubes que tendrán partidos este día.

La mayoría de partidos que se llevarán a cabo serán de la Liga MX Femenil, pero un grande de España aún tiene actividad después de uno de los resultados más fuertes que se ha llevado en el año.

Lamine Yamal apunta a ser titular en el partido ante Girona | AP

¿Cuáles son los duelos de este lunes?

LaLiga

  • Girona vs Barcelona | 2:00 PM | Sky Sports México

Tuzas se mantiene en el Top 4 de la liga | Imago7

Liga MX Femenil

  • León vs Puebla | 5:00 PM | Tubi, Fox One

  • Toluca vs Pachuca | 6:00 PM | ViX

  • Atlético San Luis vs Querétaro | 7:00 PM | Disney Premium, ESPN 2

  • Chivas vs Atlas | 7:00 PM | Amazon Prime Video, Tubi, Fox One

  • Mazatlán vs Tigres | 9:10 PM | Tubi, Fox One

Detalles de los partidos de la jornada

Barcelona viene de perder por cuatro goles en la Semifinal de Ida de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid; además de eso, Real Madrid le ganó a Real Sociedad en su partido de la jornada, por lo que de momento se mantienen como líderes de LaLiga, así que los culés requieren de ganar a como de lugar para recuperar el liderato; este partido también significará el reencuentro de Ter Stegen con el equipo blaugrana.

Tigres requiere de recuperarse en el torneo | Imago7

Guadalajara requiere de una victoria también si quiere aprovechar el empate de América y así poder quedarse con el segundo lugar del Clausura 2026, pero las Tuzas también podrían conseguirlo en caso de vencer a las Diablas en el Estadio Nemesio Diez.

