Partidos de hoy 16 de febrero de 2026
Después de un fin de semana romántico, la actividad futbolera continúa este lunes 16 de febrero en pocos frentes, pero con vistas al futuro de varios clubes que tendrán partidos este día.
La mayoría de partidos que se llevarán a cabo serán de la Liga MX Femenil, pero un grande de España aún tiene actividad después de uno de los resultados más fuertes que se ha llevado en el año.
¿Cuáles son los duelos de este lunes?
LaLiga
Girona vs Barcelona | 2:00 PM | Sky Sports México
Liga MX Femenil
León vs Puebla | 5:00 PM | Tubi, Fox One
Toluca vs Pachuca | 6:00 PM | ViX
Atlético San Luis vs Querétaro | 7:00 PM | Disney Premium, ESPN 2
Chivas vs Atlas | 7:00 PM | Amazon Prime Video, Tubi, Fox One
Mazatlán vs Tigres | 9:10 PM | Tubi, Fox One
Detalles de los partidos de la jornada
Barcelona viene de perder por cuatro goles en la Semifinal de Ida de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid; además de eso, Real Madrid le ganó a Real Sociedad en su partido de la jornada, por lo que de momento se mantienen como líderes de LaLiga, así que los culés requieren de ganar a como de lugar para recuperar el liderato; este partido también significará el reencuentro de Ter Stegen con el equipo blaugrana.
Guadalajara requiere de una victoria también si quiere aprovechar el empate de América y así poder quedarse con el segundo lugar del Clausura 2026, pero las Tuzas también podrían conseguirlo en caso de vencer a las Diablas en el Estadio Nemesio Diez.