Partidos de hoy 16 de febrero de 2026

Después de un fin de semana romántico, la actividad futbolera continúa este lunes 16 de febrero en pocos frentes, pero con vistas al futuro de varios clubes que tendrán partidos este día.

La mayoría de partidos que se llevarán a cabo serán de la Liga MX Femenil, pero un grande de España aún tiene actividad después de uno de los resultados más fuertes que se ha llevado en el año.

Lamine Yamal apunta a ser titular en el partido ante Girona | AP

¿Cuáles son los duelos de este lunes?

LaLiga

Girona vs Barcelona | 2:00 PM | Sky Sports México

Tuzas se mantiene en el Top 4 de la liga | Imago7

Liga MX Femenil

León vs Puebla | 5:00 PM | Tubi, Fox One

Toluca vs Pachuca | 6:00 PM | ViX

Atlético San Luis vs Querétaro | 7:00 PM | Disney Premium, ESPN 2

Chivas vs Atlas | 7:00 PM | Amazon Prime Video, Tubi, Fox One

Mazatlán vs Tigres | 9:10 PM | Tubi, Fox One

Detalles de los partidos de la jornada

Barcelona viene de perder por cuatro goles en la Semifinal de Ida de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid; además de eso, Real Madrid le ganó a Real Sociedad en su partido de la jornada, por lo que de momento se mantienen como líderes de LaLiga, así que los culés requieren de ganar a como de lugar para recuperar el liderato; este partido también significará el reencuentro de Ter Stegen con el equipo blaugrana.

Tigres requiere de recuperarse en el torneo | Imago7