Chivas, el primer equipo con paso perfecto en seis jornadas en 16 años

Chivas tiene un presente envidiable, pues además de ganar el Clásico Nacional, también mantiene una racha perfecta de seis partidos de seis jugados. Con 18 puntos, el Rebaño Sagrado es el líder absoluto del Clausura 2026.

¿Qué récord consiguió Chivas en Liga MX?

Más allá del perfecto arranque en seis fechas del torneo, Chivas tiene la oportunidad de hacer historia. Hasta ahora, es la primera vez que un equipo comienza con puntaje ideal hasta la sexta jornada en un periodo de 16 años.

Fernando González y Armando González tras gol de Chivas | IMAGO7

Precisamente el último equipo que logró tener esta marca hace 16 años fue Chivas, en el Torneo Bicentenario 2010, cuando José Luis Real dirigía al Guadalajara. En aquel torneo logró ocho victorias consecutivas, hasta que Jaguares de Chiapas goleó al Rebaño 4-0 en la Jornada 9.

Bajo el mando de Gabriel Milito, Chivas encontró un estilo que cada vez se ve más pulido. Con el triunfo sobre América en el Clásico Nacional, el conjunto Rojiblanco confirma que es un candidato natural al título del Clausura 2026.

Hasta ahora, las víctimas de Chivas han sido Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, pero ahora tiene la oportunidad de batir su propio récord; para ello, debe vencer a Cruz Azul, Toluca y Atlas, tres duros rivales.

La última gran racha de Chivas

En el Torneo Bicentenario 2010, el Rebaño Sagrado contaba con Javier Hernández como su estrella y pasó sobre Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Previa del partido Chivas vs América | IMAGO7

El Club Deportivo Guadalajara ilusiona, pues además de ganar, gusta a su afición, con una alta capacidad goleadora y un orden defensivo aceptable, aunque mejorable. Milito y su grupo apuntan al título, aunque el torneo apenas comienza.